Sidrolândia Diretor da Secretária de Obras é assassinado com dois tiros no peito

Foto: Foto José Pereira / SidrolandiaNews

Marcio Mario Garcia de Souza de 41 anos, atual Diretor da Secretaria de Obras de Sidrolândia, foi assassinado, com dois tiros no peito.

Segundo informações preliminares, por Anísio Pereira Martins, conhecido como NICO BALA.

Segundo informações de populares, o suspeito do crime Anísio Pereira Martins, conhecido como Nico Bala, já havia tido desentendimentos em uma lanchonete, que fica localizada na Rua Mato Grosso.

Nessa lanchonete, Nico Bala ao sair do banheiro foi alvo de palavras proferidas por Marcio Mario que o deixaram nervoso, ele disse que Nico teria urinada nas calças, foi quando as testemunhas, disseram ao Sidrolandia News que Nico Bala teria dito que "não vou te dar um tiro respeito as pessoas que aqui estão" em seguida ouve uma calorosa discussão com ofensas pessoais.

Foi quando Márcio Mário saiu da lanchonete e disse que iria pra casa em buscar algo para acertar de contas.

Márcio estava levando um galão de combustível no momento em que foi alvejado enfrente a casa de Nico, segundo relatos, a intenção dele era atear fogo no caminhão do mesmo, mas Nico Bala, que estava em frente a sua residência,na Rua Prefeito Jaime Ferreira Barbosa, quase esquina com a Avenida Antero Lemes , onde o mesmo, efetuou dois disparos fatais, no peito de Marcio Mario.

A vítima deixa esposa, a professora Vanderleia Três de Souza e dois filhos; um com 18 anos e outro, com 8.