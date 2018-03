Distrito de AnhanduÃ­ Ã© destaque das indicaÃ§Ãµes do vereador JoÃ£o CÃ©sar Mattogrosso nesta quinta-feira

Distrito de Anhanduí é destaque das indicações do vereador João César Mattogrosso nesta quinta-feira

Em constante trabalho por Campo Grande, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) está sempre atento as demandas da população. Nesta quinta-feira (8), o parlamentar realizou diversas indicações, com destaque para o Distrito de Anhanduí, que necessita de diversas melhorias, conforme solicitado pela população.

As reclamações apresentadas são para limpeza e retirada de entulhos, iluminação pública, cascalhamento, patrolamento e compactação em todas as ruas do Distrito. Estas demandas visam atender a necessidade geral da região.

De acordo com o vereador João César Mattogrosso, é preciso tomar providências para melhorar a qualidade de vida em Anhanduí. “A administração municipal precisa se mobilizar para proporcionar estas melhorias, pois trata-se de um Distrito de Campo Grande e os moradores necessitam de atenção”, ressaltou.

O parlamentar apresentou ainda outras indicações para melhorias na Capital. Com pedidos de limpeza, iluminação pública, trânsito e melhorias no asfalto, foram contemplados os bairros Jardim dos Estados, Jardim Ouro Preto, Jardim Presidente, Jardim São Conrado, Jardim Santa Emília, Paulo Coelho Machado, Portal Caiobá II, São Francisco, Santo Antônio, Vila do Polonês, Vila Marli e Vila Olinda.