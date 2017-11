Assembleia Legislativa Dois projetos estão pautados para votação nesta quinta-feira

As proposições pautadas na Ordem do Dia desta quinta-feira (23/11) deverão ser votadas em segunda votação. O Projeto de Lei (PL) 101/2017, de autoria do deputado Herculano Borges (SD), institui o mês “Maio Laranja” de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e dos adolescentes no Estado.

“No Brasil, a cada oito minutos uma criança é abusada sexualmente. Ou seja, 180 crimes contra as crianças por dia. 80% dos casos acontecem nos ambientes familiares, tendo como autores padrastos, pais, irmãos e tios. Apenas 2% dos delitos são denunciados e, destes, apenas 9% os autores são condenados. O projeto prevê que o Estado promova atividades para conscientização, prevenção e orientação. É necessário identificar as vítimas dentro das salas de aula”, ressaltou Herculano.

O PL 224/2017, de Renato Câmara (PMDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual dos Desbravadores, a ser comemorado, anualmente, no terceiro sábado do mês de setembro.

De acordo com o deputado, o Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com 90 mil sedes e dois milhões de participantes. A entidade promove a integração de pais e filhos na faixa etária de 6 a 9 anos, com atividades na área da educação. Já as crianças entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, reúnem-se uma vez por semana para desenvolver talentos e habilidades.

“O Clube de Desbravadores realiza atividades ao ar livre, como acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações em matas e cavernas. A ideia é despertar as habilidades manuais. Além disso, a entidade busca alertar sobre os males que as drogas causam. Em tudo que fazem, os participantes procuram desenvolver o amor a Deus e a Pátria”, destacou Câmara.