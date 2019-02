COMPENSAÇÃO Dono de carros de luxo, político e empresário, Ciro Nogueira é alvo da PF nessa manhã Operação investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, envolvendo o político do PP do Piauí

O senador Ciros Nogueira Foto: Marcelo Cardoso/GP1

Com bens declarados de aproximados R$ 23,314 milhões, contendo em seu nome duas empresas, três carros de luxo e apartamentos, esta manhã, 22 de fevereiro, o milhonário, senador do Piauí, Ciro Nogueira, Partido Progressista (PP), se tornou alvo de investigações da Operação "Compensação", deflagrada pela Polícia Federal.

Conforme a PF, trinta agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços de Teresina (PI), Brasília (DF) e São Paulo (SP).

A Operação investiga crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, tendo como principal alvo o senador Ciro.

Segundo a PF, desdobramentos das investigações em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizaram as ações.

Depoimentos prestados por colaboradores apontam repasses de R$ 43 milhões ao Partido Progressista, em pagamentos em espécie e doações oficiais, por intermédio do senador, em troca de apoio político do partido na campanha eleitoral para a eleição presidencial de 2014.

Os sete mandados de busca e apreensão foram autorizados pela ministra Rosa Weber, do STF. Também estão sendo entregues intimações para depoimentos de envolvidos no caso.

NOTA DA DEFESA

A Defesa do senador Ciro Nogueira distribuiu, hoje, nota denunciando o que chama de “o direito penal do espetáculo. O que está sendo apreendido nesta busca e apreensão é o que foi recentemente restituído pelo Supremo Tribunal Federal em virtude de outra operação que não resultou em Ação Penal. O Supremo rejeitou a denúncia, pois baseada tão somente na palavra de outro delator. Tal constrangimento poderia ser evitado com a simples intimação do senador para prestar esclarecimento pois, é evidente, este sempre se colocou à disposição do Poder Judiciário”, finaliza a nota distribuída por advogados do parlamentar, alvo da operação da Polícia Federal.

BENS DE CIRO