Michel Temer Dos deputados que votaram pró-Temer, 42% são investigados Ele optaram pelo fim do processo por corrupção passiva contra o presidente

Na votação dessa quarta, que decidiu por encerrar as investigações contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, 111 dos 263 deputados que votaram a favor do peemedebista, 42%, são réus em ações penais ou respondem a inquéritos na Justiça.Os investigados e acusados acompanharam o relator Paulo Ab-Ackel, que orientou que a denúncia da Procuradoria-Geral da República fosse rejeitadaJá entre os que votaram pela continuação do processo, 62 são investigados, 27%.

Veja abaixo a lista dos investigados pró-Temer (em ordem alfabética):

Adalberto Cavalcanti (PTB-PE)

Adilton Sachetti (PSB-MT)

Aelton Freitas (PR-MG)

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Alberto Fraga (DEM-DF)

Alceu Moreira (PMDB-RS)

Alfredo Kaefer (PSL-PR)

Alfredo Nascimento (PR-AM)

Altineu Côrtes (PMDB-RJ)

Andre Moura (PSC-SE)

Aníbal Gomes (PMDB-CE)

Antônio Imbassahy (PSDB-BA)

Arthur Lira (PP-AL)

Arthur Oliveira Maia (PPS-BA)

Augusto Coutinho (SD-PE)

Benjamin Maranhão (SD-PB)

Beto Mansur (PRB-SP)

Bruno Araújo (PSDB-PE)

Cabuçu Borges (PMDB-AP)

Cacá Leão (PP-BA)

Carlos Bezerra (PMDB-MT)

Carlos Marun (PMDB-MS)

Célio Silveira (PSDB-GO)

Celso Jacob (PMDB-RJ)

Celso Russomanno (PRB-SP)

Cícero Almeida (PMDB-AL)

Dâmina Pereira (PSL-MG)

Daniel Vilela (PMDB-GO)

Danilo Forte (PSB-CE)

Delegado Éder Mauro (PSD-PA)

Delegado Edson Moreira (PR-MG)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Edio Lopes (PR-RR)

Eduardo Da Fonte (PP-PE)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP)

Ezequiel Fonseca (PP-MT)

Fábio Faria (PSD-RN)

Felipe Maia (DEM-RN)

Flaviano Melo (PMDB-AC)

Genecias Noronha (SD-CE)

Geraldo Resende (PSDB-MS)

Giuseppe Vecci (PSDB-GO)

Gorete Pereira (PR-CE)

Heráclito Fortes (PSB-PI)

Iracema Portella (PP-PI)

Izalci Lucas (PSDB-DF)

João Carlos Bacelar (PR-BA)

João Paulo Kleinübing (PSD-SC)

Jorge Côrte Real (PTB-PE)

José Carlos Aleluia (DEM-BA)

José Otávio Germano (PP-RS)

José Priante (PMDB-PA)

José Reinaldo (PSB-MA)

Jozi Araújo (Podemos-AP)

Julio Lopes (PP-RJ)

Laerte Bessa (PR-DF)

Lázaro Botelho (PP-TO)

Lindomar Garçon (PRB-RO)

Lucio Mosquini (PMDB-RO)

Lucio Vieira Lima (PMDB-BA)

Luis Tibé (PTdoB-MG)

Luiz Cláudio (PR-RO)

Luiz Fernando Faria (PP-MG)

Luiz Nishimori (PR-PR)

Macedo (PP-CE)

Magda Mofatto (PR-GO)

Maia Filho (PP-PI)

Marco Tebaldi (PSDB-SC)

Marinaldo Rosendo (PSB-PE)

Mário Negromonte Jr. (PP-BA)

Marx Beltrão (PMDB-AL)

Maurício Quintella Lessa (PR-AL)

Milton Monti (PR-SP)

Missionário José Olimpio (DEM-SP)

Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Nelson Meurer (PP-PR)

Newton Cardoso Jr (PMDB-MG)

Nilson Leitão (PSDB-MT)

Nilton Capixaba (PTB-RO)

Paes Landim (PTB-PI)

Pauderney Avelino (DEM-AM)

Paulo Feijó (PR-RJ)

Paulo Henrique Lustosa (PP-CE)

Paulo Maluf (PP-SP)

Paulo Pereira Da Silva (Solidariedade-SP)

Pedro Fernandes (PTB-MA)

Pedro Paulo (PMDB-RJ)

Pr. Marco Feliciano (PSC-SP)

Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO)

Raquel Muniz (PSD-MG)

Renato Molling (PP-RS)

Ricardo Teobaldo (Podemos-PE)

Roberto Alves (PRB-SP)

Roberto Balestra (PP-GO)

Roberto Britto (PP-BA)

Roberto Góes (PDT-AP)

Rogério Marinho (PSDB-RN)

Rogério Rosso (PSD-DF)

Rômulo Gouveia (PSD-PB)

Ronaldo Benedet (PMDB-SC)

Ronaldo Nogueira (PTB-RS)

Silas Câmara (PRB-AM)

Simão Sessim (PP-RJ)

Takayama (PSC-PR)

Thiago Peixoto (PSD-GO)

Toninho Pinheiro (PP-MG)

Vinicius Gurgel (PR-AP)

Wladimir Costa (SD-PA)

Yeda Crusius (PSDB-RS)

Zeca Cavalcanti (PTB-PE)

Veja abaixo a lista dos investigados que votaram contra Temer (em ordem alfabética):

Adelson Barreto (PR-SE)

Afonso Hamm (PP-RS)

Alex Manente (PPS-SP)

Andres Sanchez (PT-SP)

Antonio Brito (PSD-BA)

Ariosto Holanda (PDT-CE)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Arnaldo Faria De Sá (PTB-SP)

Assis Carvalho (PT-PI)

Betinho Gomes (PSDB-PE)

Beto Faro (PT-PA)

Cabo Daciolo (PTdoB-RJ)

Caetano (PT-BA)

Carlos Zarattini (PT-SP)

César Halum (PRB-TO)

César Messias (PSB-AC)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Décio Lima (PT-SC)

Erika Kokay (PT-DF)

Expedito Netto (PSD-RO)

Helder Salomão (PT-ES)

Irajá Abreu (PSD-TO)

Jair Bolsonaro (PSC-RJ)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Janete Capiberibe (PSB-AP)

Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)

Jerônimo Goergen (PP-RS)

João Paulo Papa (PSDB-SP)

José Guimarães (PT-CE)

José Mentor (PT-SP)

Jose Stédile (PSB-RS)

Jutahy Junior (PSDB-BA)

Laura Carneiro (PMDB-RJ)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Luiz Sérgio (PT-RJ)

Luizianne Lins (PT-CE)

Mandetta (DEM-MS)

Marcio Alvino (PR-SP)

Marco Maia (PT-RS)

Maria Do Rosário (PT-RS)

Miguel Haddad (PSDB-SP)

Miro Teixeira (Rede-RJ)

Nelson Pellegrino (PT-BA)

Onyx Lorenzoni (DEM-RS)

Paulão (PT-AL)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Paulo Pimenta (PT-RS)

Roberto Freire (PPS-SP)

Rocha (PSDB-AC)

Ronaldo Lessa (PDT-AL)

Rubens Otoni (PT-GO)

Sergio Vidigal (PDT-ES)

Subtenente Gonzaga (PDT-MG)

Valmir Assunção (PT-BA)

Vander Loubet (PT-MS)

Veneziano Vital Do Rêgo (PMDB-PB)

Vicente Candido (PT-SP)

Vicentinho (PT-SP)

Waldir Maranhão (PP-MA)

Weverton Rocha (PDT-MA)

Zeca Dirceu (PT-PR)

Zeca Do PT (PT-MS)