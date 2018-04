Dr. Sami indica ações voltadas à segurança de três bairros da Capital

Três bairros da Capital receberam indicação de melhorias pelo vereador Dr. Wilson Sami (MDB) na sessão desta terça-feira (16) da Câmara Municipal.

Por meio da atuação voltada ao contato com a comunidade, moradores e representantes dos bairros Jockey Club, Estrela D’alva e Jardim Imá apresenmtaram ao vereador as necessidades mais urgentes de cada região, todas relacionadas à segurança.

Preocupados com risco de acidentes de trânsito, danos a veículos e dificuldade no fluxo de veículos, moradores do Jardim Imá e bairro Estrela D’alva solicitaram atenção ao excesso de buracos. “A situação dos buracos nas vias da cidade continua grave e preocupante, por isso indicamos ao Gabinete do prefeitio que ocorra operação tapa-buracos nas ruas Brinco de Princesa e Uirapuru, no Estrela D’alva e na rua Jaraguaribe, no Jardim Imá”, relatou Dr. Sami.

Outra grave situação que interfere diretamente na segurança é a ausência de luminárias. As ruas escuras facilitam a ação de criminosos, colocando em risco os moradores e quem passa pelas ruas do bairro Jockey Club. Por isso, Dr. Sami solocitou manutenção e troca de luminárias nas ruas Palmas, Ouro Verde, das Rosas e Primavera. “Continuaremos com ações direcionadas a cada bairro, de acordo com as solicitações de melhorias repassadas pelos moradores”, afirma o vereador.