Corumbá Duarte pagou 13º, mas Ruiter teme bombas de efeito retardado Realidades contábeis ainda desconhecidas, denúncias sobre contratos e gastos sob suspeita estão na mira da próxima administração

Um dos problemas que atingiram a maioria dos municípios neste final de ano não vai atormentar Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB) depois que assumir a Prefeitura de Corumbá, em janeiro: o seu antecessor, Paulo Roberto Duarte (PDT), pagou no dia 17, uma semana antes do prazo-limite, o 13º salário do funcionalismo. Todavia, para os assessores de Ruiter, esse pode ser apenas um pequeno alívio dentro de uma realidade que só ficará completamente visível depois que a nova administração estiver instalada.

A assessoria do prefeito eleito tem em mãos os documentos que recebeu da equipe de Duarte e são fornecidos no período de transição. Este é um procedimento protocolar que em geral se limita à apresentação de relatórios e dados nem sempre com informações mais detalhadas sobre eventuais embaraços contábeis, financeiros e operacionais. Por isso, Ruiter e seus auxiliares receiam encontrar o terreno minado por pendências que não aparecem num primeiro momento e funcionam como bombas de efeito retardado.

Para se prevenir de surpresas desagradáveis, o prefeito eleito prepara o que vai fazer desde o primeiro dia de mandato. Além de ampliar e refinar refinar o alcance da lupa que vai esquadrinhar os contratos, despesas, empenhos e convênios, Ruiter e sua equipe estão municiados com informações sobre os percalços políticos e pessoais do antecessor, tendo como fontes as publicações da imprensa, denúncias do Ministério Publico, manifestações do Tribunal de Contas (TCE-MS) e relatórios do governo e dos órgãos de controle e fiscalização sobre desempenho de obras e execução técnica e orçamentária.

É natural esse tipo de preocupação e de precaução de governantes antes de assumir o mandato. No caso de Corumbá, o prefeito que vai tomar posse em 1º de janeiro já adiantou que reduzirá o número de secretarias, fundações e cargos de confiança.

CONTROLE - Por sua vez, e em contraponto às insinuações sobre excesso de gastos e descontrole financeiro, Paulo Duarte aproveitou o anúncio de liberação do 13º salário para reafirmar a saúde das contas, apesar da queda de receita e da conjuntura recessiva. Após citar que o encargo extra na folha de dezembro representou um aporte de R$ 10 milhões para servidores da ativa, aposentados e pensionistas, além de aquecer o comércio sinalizava o êxito da sua política financeira:

"Só cumprimos essa obrigação, e de forma antecipada, por causa do planejamento e do rigoroso controle de gastos feito ao longo de todo o ano. Desde janeiro reservamos parte da arrecadação para isso. Mesmo com o atraso no repasse de recursos federais e do orçamento de R$ 30 milhões a menos em relação a 2015, atendemos novamente o servidor naquilo que lhe é de direito", afirmou o atual prefeito.