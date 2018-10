Eleições 2018 Durante culto, R.R. Soares faz 'pesquisa eleitoral' com fiéis Pergunta foi feita durante um culto no Bangu Atlético Clube, na Zona Oeste

Omissionário R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça de Deus fez uma "pesquisa de intenção de votos" durante um culto no Bangu Atlético Clube, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (6). Durante o encontro, o religioso chegou a dizer que visitou um político ao meio-dia, mas afirmou que não poderia revelar o nome do presidenciável.

"Deixa eu fazer uma pesquisa aqui agora. Amanhã (hoje) é eleição. Hoje vocês votariam em quem? Conta para mim. É só para fazer uma pesquisa. Levantem o braço. Não faço propaganda de ninguém. Missionário, hoje eu votaria na Marina Silva (Rede), uma pessoa, duas, três, amém.

Quatro aqui. Quem votaria no Ciro Gomes (PDT), uma ... sete pessoas. Eu votaria, missionário, no Geraldo Alckmin (PSDB)... seis. Quem votaria no Fernando Haddad (PT) ... quatro, amém", afirmou R.R. Soares.

Em seguida, segundo o jornal 'O Globo', o missionário perguntou quem votaria em Jair Bolsonaro, do PSL, e um coro de fiéis gritou "eu".