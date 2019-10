CAMPO GRANDE Economizando R$ 600 mil, Prefeito assina reforma de parques e reativa piscinas fechadas há 5 anos Em solenidade amanhã (22), o prefeito Marquinhos Trad, autorizará início de obras nos parques Jacques da Luz, Ayrton Senna e Sóter

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), em vistoria do emborrachamento realizado na quadra de esportes do Parque Ayrton Senna. Foto: Reprodução/PMCG/Denilson Secreta

Amanhã, quarta-feira (22), às 9h, acontecerá no Paço Municipal a assinatura de ordens de serviço que serão formalizadas pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), para revitalização dos parques Jacques da Luz, Ayrton Senna e Sóter, destes Ayrton Senna já sofre intervenções positivas da gestão desde o início do ano, nessa etapa de obras serão investidos mais de R$ 2,276 milhões captados em financiamento contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, por meio da Linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), uma parte dos recursos está sendo empenhado diretamente pela Prefeitura. Além das reformas, a economia licitatória e liberação de piscinas é grande novidade aos moradores das regiões beneficiadas.

Segundo a administração, as obras devem estarem prontas até o aniversário de Campo Grande, em agosto do ano que vem. O empreendimento beneficiará as regiões do Bandeira, Anhanduizinho e Prosa. Somente na região do Bandeira, cerca de 11 grandes bairros abrigam quase 114 mil habitantes, conforme a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

O Parque do Sóter inaugurado há 15 anos será revitalizado pela LT Construções e Comércio Ltda, pelo valor de mais R$ 600,6 mil. Resultado da licitação publicada na edição de 23 de agosto de 2019 no Diário Oficial de Campo Grande.

Em média, os três parques, que se estendem por quase 100 hectares, têm uma frequência diária de 1.800 pessoas, público que dobra aos finais de semana, segundo levantamento realizado pela Prefeitura, durante apresentação do empreendimento. A reforma deve colaborar para o aumento de visitas, principalmente porque serão reabertas as piscinas do Jacques da Luz e do Ayrton Senna, interditadas há mais de 5 anos. Haverá substituição da casa de máquina, troca do revestimento e impermeabilização.

Anteriormente o valor orçado às reformas era de mais de R$ 2,942 milhões. Mas devido a abertura de concorrência licitatória o valor caiu em 22,61%, provocando a economia de mais de R$ 665 mil aos cofres públicos.

Quadra de esportes do Parque Ayrton Senna. Foto: Denilson Secreta.

O gigantesco Parque Ayrton Senna terá o maior valor, R$ 899,947 mil. As obras no Parque devem contemplar os mais de 14 bairros, entre estes o Aero Rancho, Centro-Oeste; Parati; Alves Pereira; América; Centenário; Guanandi; Jacy; Jockey Club; Lageado; Los Angeles; Pioneiros; Piratininga e Taquarussu, beneficiando mais de 185 mil moradores.

Parque Jacques da Luz em Campo Grande. Foto: Divulgação/PMCG

No Jacques da Luz, a reforma, que também abrangerá toda esta estrutura física, está orçada em mais R$ 755,523 mil.

QUALIDADE

Na avaliação do diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o investimento nos espaços públicos de lazer melhora a qualidade de vida da população. Ele lembra que em 2017, início da atual gestão, os parques estavam interditados. “Iniciamos um planejamento que primeiro abriu os locais e depois garantiu as reformas que foram acontecendo de forma pontual, algumas até com auxílio de parceria público privada. Agora se inicia uma nova etapa de requalificações que garantirão mais esporte, qualidade de vida e saúde a nossa população”.