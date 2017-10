Edinho Carvalho participa de encontro com presidentes de Câmaras para discutir crise na Saúde de Aqu

O presidente do Legislativo de Bodoquena vereador Edinho Carvalho (PR) participou na manhã desta quarta-feira (25/10) na Câmara Municipal de Aquidauana, do 1º Encontro Regional dos Presidentes de Câmaras das Cidades de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque. Na oportunidade, os vereadores trataram da questão do atendimento e situação alarmante do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz que atende a demanda dos municípios vizinhos de Aquidauana incluindo Bodoquena, e vem enfrentando grave crise financeira.

Edinho conta que foi feito um levantamento do atendimento por cada município e a preocupação segundo ele fica a cargo do aumento de demanda em relação aos pacientes encaminhados dos pequenos municípios para tratamento em Aquidauana, queda de repasse, entre outros problemas administrativos que precisam da ajuda dos demais municípios para serem solucionados.

“Foram feitos alguns encaminhamentos e ficamos responsáveis (presidentes de Câmaras) em darmos andamento juntamente com o Poder Executivo de cada cidade representada”, afirma o vereador.

As dificuldades encontradas pelos administradores hospitalares em manter o funcionamento das unidades de saúde e honrar com os compromissos da folha de pagamento é um problema enfrentado há alguns anos pelo Executivo de Aquidauana que pede mais uma vez, a ajuda das cidades da região sudoeste do Estado, para que juntos possam chegar a uma solução e assim, não interromper com os atendimentos médicos aos pacientes destes municípios.

No ato, esteve presente o presidente da Câmara de Aquidauana Valter Neves (PSDB), o vereador de Aquidauana e líder do prefeito na Câmara Anderson Meireles (PSB), o diretor-administrativo do Hospital Regional “Estácio Muniz” Joacir Gomes Mendes, o diretor do Hospital Funrural Eulálio Barbosa, o gerente de Governo da Prefeitura de Aquidauana Wezer Lucarelli e demais autoridades.