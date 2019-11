'FOI FEIO' Eduardo Bolsonaro compartilha Fake News sobre Cuba "rara" e vira piada Deputado federal quis desmerecer país cubano e acabou rechaçado em uma publicação no Twitter após compartilhar Fake News feita por turista

Eduardo Bolsonaro, policial federal e deputado federal, filho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro virou piada após compartilhar imagens de Cuba que chamou de “raras”, mas que na verdade trata-se de um fake news produzido por um turista que apreciava o local.

Em uma postagem no twitter feita ontem (24), um turista caminha por Habana Vieja, em Cuba e ataca a esquerda dizendo que "aquele cenário se deve as governos de esquerda que administram o país", acontece que, trata-se na verdade de um local turístico da cidade, no centro de Cuba. As edificações antigas e ruas estreitas não podem ser modificadas por desde 1982 o local ter entrado para a lista de Patrimônio da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) por sua alta concentração de edifícios históricos e arquitetura única.

Veja a publicação