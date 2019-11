BASTIDORES Eduardo Bolsonaro expõe lojista "amigo" para defender pai e irmão Eduardo compartilhou uma publicação do jornalista Felipe Moura Brasil para alegar que as páginas bolsonaristas citadas por ele não são financiadas por seu pai, Jair Bolsonaro, ou por seu irmão, Carlos

Vicenzza fazia saltos para Pablo Vittar, que rompeu com a grife após o empresário declarar apoio a Bolsonaro. É sócio de Thomas, seu fotógrafo. Também tiveram um canal. Foto: Reprodução/Twitter

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para em publicação do jornalista Felipe Moura Brasil, diretor da Jovem Pan, expor o nome de um dos gestores da “milícia virtual bolsonarista”, conforme conteúdo da publicação.

Eduardo compartilhou a publicação para alegar que as páginas bolsonaristas citadas por Felipe não são financiadas por seu pai, Jair Bolsonaro (PSL), ou por seu irmão, Carlos.

“Mais uma narrativa desmentida: por anos diziam que páginas como esta pertenciam/eram financiadas por Bolsonaro, comandadas por meu irmão Carlos e outras mentiras. Mais uma vez, se prova que nada disso acontece… porém, as custas de expor um cidadão que não cometeu crime algum”, escreveu o deputado.

Na publicação compartilhada por Eduardo, Felipe Moura Brasil alega que o dono da página “Ódio do Bem”, do Rio Grande do Sul, pertence a Victor Vicenzza. De acordo com o jornalista, Vicenzza é dono de uma loja de calçados e fazia saltos para a cantora Pablo Vittar, que rompeu com a grife após o empresário declarar apoio a Bolsonaro.

Ainda, Vicenzza seria sócio de Thomas Queiroz, seu fotógrafo, que também é “gestor oculto” de páginas bolsonaristas, como a “Ódio do Bem”. Ambos tiveram um canal no YouTube. O jornalista ainda relata que ambos participaram de comícios pró-Bolsonaro em Santa Catarina, oferecendo brindes de grife às mulheres participantes.

O jornalista já havia publicado uma reportagem na CrusoÉ, no mês passado, relatando o esquema da milícia virtual bolsonarista que opera em cargos comissionados, como na Câmara de Deputados. Ainda, o texto conta sobre como funciona a articulação dos ataques, a operação com dinheiro público e as estratégias para interferir nos rumos do governo.

*Com Fórum.