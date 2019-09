DENÚNCIA Eduardo Bolsonaro paga mansão para blogueiro falar bem do governo em Brasília, diz Lobão Filho do presidente desejava que blogueiro se tornasse presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Allan dos Santos. Allan é dono do site Terça Livre. Foto: Reprodução

O cantor Lobão revelou em entrevista ao Catraca Livre, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), paga uma “mansão” em Brasília, para que viva nesta o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. As informações são do jornalista Gilberto Dimenstein, ao jornalista Lobão disse que o desejo do filho do presidente era colocar o blogueiro na presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). “A minha fonte lá de Brasília me mandou um whatsapp: você sabe quem está morando aqui? O Allan dos Santos. Morando numa mansão no lago Sul, que o Eduardo Bolsonaro está bancando”, disse.

Santos já foi atuado por produzir fake News em favor dos Bolsonaros, durante a campanha. Na rede social ele não negou que seja falsa a denúncia do cantor, apenas rebateu. “Seria tão bom se o Lobão quisesse falar de mim apenas. Falar que não sou conservador, que sou reacionário etc., porém, falar onde moro para colocar a vida da minha esposa e dos meus bebês em risco? Pare com isso, cara. Deixa de ser filho da puta”, declarou o blogueiro.

A ligação de Bolsonaro com fake-news ganhou repercussão mais intensa durante a campanha eleitoral do ano passado. Empresas financiaram um esquema ilegal baseado em divulgação de fake-news (notícias falsas) no WhatsApp para prejudicar o então presidenciável do PT, Fernando Haddad, e favorecer Jair Bolsonaro, conforme denunciou uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo. A matéria apontou, ainda, que cada contrato chega a R$ 12 milhões e, entre as empresas compradoras, está a Havan.

No último dia 6, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), ex-PSL, já havia ameaçado revelar onde está montado o bunker da milícia virtual comandada por Allan dos Santos.

“Esse é Allan dos Santos o de boné é um dos que comanda a milícia virtual do Bolsonarismo ele e esses três que agora andam soltos na Câmara. Ainda vou descobrir onde está montada a Base (eu já sei que é em Brasília.) ”, tuitou Frota, afirmando ainda que tem informação de que dois gabinetes da Câmara, de onde “saem ataques brutais”, abrigam milicianos virtuais de Bolsonaro.