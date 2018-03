Eduardo Romero faz articulaÃ§Ãµes para retomada das obras do Complexo BÃ¡lsamo

Eduardo Romero faz articulações para retomada das obras do Complexo Bálsamo

A etapa1 das obras do Complexo Bálsamo deve ser retomada no primeiro semestre deste ano. A garantia foi dada ao vereador Eduardo Romero (Rede) que se reuniu com o secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Rudi Fiorese e profissionais da área técnica da secretaria.

Eduardo Romero questionou o secretário sobre a não retomada ainda das obras, uma vez que a Câmara Municipal autorizou em julho de 2017 a prefeitura a contrair empréstimo na ordem de pouco mais de R$ 14 milhões para concluir obras, entre elas a do Complexo Bálsamo. Rudi Fiorese explicou que alguns imbróglios jurídicos ainda não foram definidos como, por exemplo, a retirada de trilhos e dutos de água da concessionária que opera o serviço na Capital. Porém, a secretaria está em negociação direta com a empresa dona dos trilhos.

Diante da demora na questão judicial, cobrança dos moradores da região e o dinheiro estar em caixa, a decisão foi de retomar a etapa 1 mesmo sem retirada dos trilhos. Em relação os dutos de água, Eduardo Romero explica que a questão não está judicializada, pelo menos por enquanto. Portanto, mais fácil de resolver quando as obras chegarem às proximidades.

Defensor da ampliação da malha cicloviária em Campo Grande, o parlamentar destaca que o fato do incremento de uma ciclovia na etapa 1 do complexo vai ser importante para moradores e trânsito da região. ‘O projeto foi iniciado em 2012, já parou por longos períodos e agora esperamos que seja retomado e concluído. Cresci na região do Bálsamo e sei da necessidade e expectativa de toda comunidade. Por isso, nosso mandato tem buscado saber no que pode contribuir para deslanchar estas obras’, explica.