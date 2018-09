Eleições 2018 Efeito Lula já impulsiona Haddad para o segundo turno

A disputa presidencial entra em sua reta decisiva com um tempero novo e mais provocador a cada dia: a ascensão do candidato do PT, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Todas as pesquisas realizadas a partir do momento em que o ex-presidente Lula deu a Haddad a chave para substituí-lo dão o petista como virtual finalista no segundo turno, para enfrentar provavelmente o candidato do PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro.

Para os próprios bolsonaristas não há mais dúvidas: seu candidato terá Haddad pela frente. A mais recente pesquisa do Ibope, divulgada na noite de terça-feira, 18, sinaliza. Exatamente uma semana após ter sido oficializado como candidato, o petista já alcança 19% das intenções de voto – aumento de 11 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior do Ibope, divulgada uma semana antes, na qual ele aparecia com 8%.

Bolsonaro - recuperando-se num hospital paulistano da facada que sofreu há 10 dias - cresceu quatro pontos nesse período e chegou a 28%. O terceiro colocado é Ciro Gomes (PDT) com 11%, seguido por Geraldo Alckmin com 7% e Marina Silva (Rede) com 6%. Álvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB) aparecem com 2% cada um na pesquisa divulgada hoje pelo Ibope; Cabo Daciolo (Patriota), 1%; Guilherme Boulos (PSOL), Vera (PSTU), João Goulart Filho (PPL) e Eymael (DC) não pontuaram.

A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre 12 e 18 de setembro. Está registrada no TSE sob o número BR-09678/2018. No levantamento divulgado dia 11 deste mês Bolsonaro aparecia com 26%, Ciro tinha 11%, Marina e Alckmin 9% e Haddad 8%. Ou seja, Haddad não só cresceu 11%, como saltou do 5º para o 2º lugar isolado. Considerando a pesquisa do Ibope divulgada em 20/08, Haddad saltou de 4% para 19%. Em outras palavras, praticamente quintuplicou a intenção de votos na chapa Haddad e Manuela em menos de um mês.

O crescimento de Haddad fortalece a candidatura da coligação PT-PCdoB-Pros rumo ao segundo turno. Ao mesmo tempo constata-se que o potencial de transferências de votos de Lula para Haddad ainda não atingiu o seu ápice. Lula chegou a cerca de 40% das intenções de voto nas últimas pesquisas antes de ter sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral.