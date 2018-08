Marcelo Miglioli Efetivar rotas bioceânicas, meta de Marcelo Miglioli no Senado

Foto: Mazão Ramires

Consciente do grande potencial econômico de Mato Grosso do Sul, “que tem capacidade de triplicar sua produção agrícola, sem desmatar um hectare de terra sequer, apenas aproveitando melhor as áreas que não estão sendo utilizadas”, Marcelo Miglioli, candidato ao Senado, pretende trabalhar para efetivar as rotas bioceânicas por rodovia e ferrovia, para alavancar o MS como um dos maiores estados da federação na geração de riquezas e de milhares de empregos e renda para a população.

Uma das rotas que ele tratou no Governo de Reinaldo Azambuja, como secretário de Infraestrutura, foi a rota por rodovia, saindo do Estado por Porto Murtinho, entrando pelo Paraguai, passando pela Argentina até os portos do Chile, para alcançar o oceano Pacífico, para atingir os mercados das Américas do Sul e do Norte. Os países envolvidos têm consciência da importância dessa rota e já estão trabalhando sua malha viária para suportar esse transporte com rapidez e segurança. Marcelo Miglioli chegou a fazer essa rota e manteve várias reuniões com autoridades dos países envolvidos.

“No Senado vamos poder ajudar mais a efetivação dessa rota e estabelecermos as regras de importação e exportação para fomentar os negócios”, afirmou o candidato ao Senado pelo PSDB.

A outra rota, segundo Marcelo, é pela ferrovia. “Mato Grosso do Sul precisa revitalizar o trecho de Três Lagoas a Corumbá”, afirma. Ele disse que no lado Boliviano a ferrovia está dentro dos padrões, com a bitola dos trilhos mais larga, que garante segurança e agilidade no transporte ferroviário, para acessar também pelo Chile até o oceano Pacífico.

A rota para alcançar o oceano Atlantico e, consequentemente os mercados da Europa, Ásia e África é por intermédio do projeto em andamento Dourados/Paranaguá(PR).

PORTO EM MS – O porto da cidade de Porto Murtinho, que estava parado há 16 anos, entrou em operação no Governo de Reinaldo Azambuja e este ano alcançou seu limite no transporte fluvial pelo Rio Paraguai.

O candidato Senado informou que outros dois grupos empresariais estão preparando a construção de mais dois portos na cidade, para alavancar o comércio pluvial, gerando divisas, emprego e renda para a população de Mato Grosso do Sul.

Marcelo Miglioli acredita que essas rotas comerciais de Mato Grosso do Sul com o mundo, poderão colocar o Estado num patamar econômico bastante elevado. “Não tenho dúvida de que seremos um dos maiores estados da federação quando colocarmos esses e outros projetos em ação. Temos potencial para crescer muito e gerar riqueza e milhares de empregos para nossa gente”, afirmou o candidato ao Senado.