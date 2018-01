Descriminação El Salvador crítica racismo de Trump e aguarda resposta de retratação "Trump teria chamado El Salvador, o Haiti e vários países africanos de "buracos de merda""

O governo de El Salvador criticou os Estados Unidos (EUA) ontem, na terça-feira (16), pela falta de resposta à "nota de protesto" enviada na última sexta-feira (12), após o presidente morte-americano, Donald Trump, ter sido acusado de chamar o país de "buraco de merda".

"Ainda não recebemos nenhuma carta de resposta dos EUA", informou o porta-voz do governo de El Salvador, Eugenio Chicas, em entrevista durante evento em comemoração aos 26 anos da assinatura do acordo que encerrou a guerra civil no país.

O porta-voz explicou que o chanceler de El Salvador, Hugo Martínez, está em viagem pelos EUA e deve trazer algum tipo de resposta. Caso contrário, a embaixada salvadorenha em Washington seria a fonte mais próxima para conseguir algum retorno.

Segundo o jornal The Washington Post, Trump teria chamado El Salvador, o Haiti e vários países africanos de "buracos de merda", durante uma reunião com um grupo de senadores. No dia seguinte, o presidente americano negou ter usado a expressão.