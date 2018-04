Eleições 2018 Eleições 2018: Solidariedade realiza curso de capacitação aos pré-candidatos

Campo Grande foi palco neste último fim de semana, (dias14 e15 de abril) de uma reunião partidária no mínimo diferente na política. Lideranças dos 51 municípios e os 12 pré-candidatos do partido Solidariedade passaram dois dias, com cursos de capacitação e organização partidária. O evento foi realizado pela Fundação 1º de Maio mantenedora é um instituto partidário ligado ao Solidariedade, que tem como objetivo estimular a política e postura crítica, para ampliar o número de pessoas aptas a construir uma sociedade mais justa e ética.

Os cursos e palestras foram realizados no salão de eventos doHotel Grand Park, Campo Grande, e teve início às 9 horas da manhã, no sábado e domingo, tendo como público alvo na capacitação as lideranças municipais do SD e seus pré-candidatos, sendo que pelo menos um integrante de executiva de cada cidade esteve presente.

A Fundação 1º de Maio vem realizando uma série de cursos de capacitação desde 2013, ano em que o partido foi criado. Este ano está intensificando as palestras voltadas para preparar os pré-candidatos para as eleições de 2018, segundo pleitoestadual do Solidariedade

Na programação dos eventos, estiveram assuntos como: História política do Brasil, Ideologia do Solidariedade, Organização e Planejamento, Legislação e Comunicação Partidária, Prestação de Contas de Campanha e financiamentos, Comunicação, Marketing, uso de Redes Sociais, com ética e propostas e o Solidariedade na organização política do Brasil, entre outros.

Além de estar abertos as pessoas de bem, que de fato desejam praticar uma política que faça a diferença na sociedade, que atenda aos anseios do cidadão, que contribua com a construção de um país mais forte e igualitário, a fundação 1º de maio e o partido Solidariedade apostam na transmissão de conhecimento, no incentivo ao debate, no intercâmbio de ideias e na formação política, para colaborar com o equilíbrio social e progresso do Brasil.

O presidente do Solidariedade de São Paulo, professor David Martins, ministrou o curso e as palestras: “ foi uma ação bastante produtiva, pois a legislação eleitoral permite fazer campanha pela internet e, com certeza, aprendemos muito sobre como trabalhar com essa ferramenta que já decidiu muitas eleições entre outros vários assuntos”, explicou o palestrante.

O dirigente estadual jornalista Bosco Martins participou do curso e destacou que o Solidariedade busca fazer uma nova política e de forma diferenciada: “ todos osnossos pré-candidatos sabem da importância de apresentar propostas e de não prometer o que não poderemos cumprir. Além de tudo que foi apresentado aqui, temos que ter propostas para as pessoas e, para que possamos nos diferenciar na história, e pedimos só uma coisa para os pré-candidatos: Não mentir, é melhor perder o voto do que enganar alguém”, discorreu Martins.

Durante os dias de curso, o palestrante falou sobre o alinhamento nas redes, também expos a importância do planejamento, discorreu sobre a necessidade de analisar os dados e apresentou algumas ferramentas que ajudam na administração das mídias.

“Acreditamos que muitos de vocês já utilizam as redes sociais. No entanto, a nossa intenção foi fazer este curso para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento, para que possam conseguir atingir maior número de eleitores, mais votos para o Solidariedade e que consigam ser eleitos”, declarou o professor David, no encerramento do curso.

Além de lideranças políticas do partido e seus 10 pré-candidatos à estadual, Zelito Ribeiro, produtor rural e agricultor, deputado Herculano Borges ( candidato a reeleição), vereador Lucas de Lima, Antônio Benedito Dotta, ex-presidente da CONAB, os professores Wolfang Antonio Ojeda e Cezar Antonio Afonso, ex-prefeito de Maracaju, Celso Vargas, o jornalista Sebastião Ribeiro, o funcionário do Incra Argemiro Alves e o administrador de empresas Selmo Cassimiro, os 2 pré-candidatos a deputado Federal, vereador Papy e o atual vice-prefeito de Três lagoas, Paulo Salomão, também estiveram presentes o secretário-geral nacional do Solidariedade, Luiz Adriano (Luizão); o vice-presidente da Fundação 1º de Maio, Sandoval Fernandes; a advogada da Fundação 1º de Maio, Denise Neri; o diretor técnico da Fundação 1º de Maio, Diógenes Sandim e o coordenador de políticas públicas da Fundação 1º de Maio, Cláudio Prado, o presidente Estatual da legenda Idelmar da Motta, o vice-presidente Alessandro Menezes, Adauto Almeida, secretário geral do SD, Wladimir de Deus e GeisibelTonelli Matzembacher entre outros.