ELEIÇÕES 2020 Eleições 2020: PT vai debater as duas Campo Grande, afirma Zeca Com seu nome entre as opções para a disputa sucessória, ex-governador festeja revitalização partidária

Foto: Edson Moraes

O Partido dos Trabalhadores já tem seu cronograma para cumprir os desafios políticos e responder ao chamado da temporada eleitoral em 2020. Um dos primeiros passos será o PED (Processo de Eleições Diretas), que começa com a eleição dos diretórios de 58 municípios, um número que gera sensações de entusiasmo e confiança nos dirigentes.

“Mesmo presente nos 79 municípios, o PT até semanas atrás tinha apenas 12 diretórios estabelecidos segundo as exigências da Justiça Eleitoral. Agora são 58. O partido está se revitalizando, está crescendo”, afirma o ex-governador Zeca do PT, atual presidente do Diretório Regional. Ele confirma que seu nome está entre as principais alternativas da legenda para a disputa sucessória de Campo Grande.

“Esta é uma situação que passa primeiro por um amplo e democrático debate interno. Temos o deputado estadual Pedro Kemp, entre vários companheiros e companheiras igualmente qualificados. Precisamos primeiro discutir e acertar coisas como o programa de governo, a conjuntura, a questão das alianças, a chapa proporcional”, explicou. Segundo Zeca, esse processo inclui ainda outras atividades do PED (eleições dos diretórios estadual e nacional) e mobilizações como a visita que Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da Republica, fará a Campo Grande no dia 23 deste mês.

Candidato à reeleição no Diretório, o ex-governador deve enfrentar uma chapa que está sendo preparada pela corrente Articulação de Esquerda. Porém, assegura que a disputa faz parte da cultura partidária e não haverá prejuízos da unidade interna. “Estou certo que sairemos unidos para fazer o grande debate sobre a gestão da cidade. Queremos discutir as duas Campo Grande”, assinala.

DUAS CIDADES - Zeca explica que o PT vê duas cidades em uma só. “Uma é a Campo Grande bonita, do centro urbano, recebendo investimentos e tendo uma atenção diferenciada, melhor que a oferecida à outra Campo Grande, exatamente a que abriga mais de 80% dos habitantes”, assinala. “Existe uma Campo Grande sem a atenção que precisa, que está mais distante dos equipamentos públicos. É a |Campo Grande do fundão das Moreninhas, do Aero Rancho, do Nova Lima, aonde pode até chegar o asfalto, mas não chegam o esgoto, o transporte coletivo de qualidade, o atendimento humanizado e eficiente de saúde, o emprego, o acesso aos bens essenciais”, acrescenta.

Para ele, o PT entrará na disputa eleitoral credenciado para recuperar e até ampliar a média de 20% do eleitorado que historicamente acompanha o partido nas eleições. “O cenário brasileiro nos capacita. Além das marcas que os governos do PT consolidaram, sobretudo na inclusão social, no combate à fome, no empoderamento das populações mais afetadas pela exclusão e o preconceito, o grosso da população vem testemunhando todo dia o desastroso e desumano uso do poder pelo presidente que aí está”, finaliza.