POLÍTICA Eleições de 2020 deve ser tema principal de Ciro Gomes em Campo Grande Ciro Gomes vem à Capital sul-mato-grossense nessa sexta-feira (16)

Foto: Reprodução

O Cenário político das eleições 2020 é o principal tema a ser abordado pelo PDT amanhã, sexta-feira (16), durante a visita do vice-presidente nacional do partido, Ciro Gomes em Campo Grande. No início da manhã Ciro irá participar da coletiva de imprensa com os jornalistas no diretório do PDT às 8 horas na rua Abrão Júlio Rahe, 2399 no bairro Santa Fé.

No período da tarde, Ciro se reúne com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, membros dos Diretórios e filiados para discutir os projetos políticos do PDT para Mato Grosso do Sul. A reunião está marcada para às 14 horas no auditório da ANOREG em Campo Grande.

Entre encontros políticos, Ciro visita Universidades para dar palestras, pela manhã irá participar da V Semana de Economia da Universidade Federal (UFMS) onde abordará “As Reformas Econômicas e Sociais e a Retomada do Crescimento” e finaliza a noite na Universidade Estadual (UEMS) com a palestra sobre “Universidade e desenvolvimento social e político”.