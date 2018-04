Câmara Municipal Eleita Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019/2020 Com 28 votos favoráveis e um voto contrário, foi eleita a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2019/2020, em sessão de eleição nesta quinta-feira (5).

Foto: Izaias Medeiros

A Mesa que tem a atribuição de dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Câmara é composta pelo: presidente; Prof. João Rocha, 1° vice-presidente; Cazuza, 2° vice-presidente; Eduardo Romero, 3° vice-presidente; Ademir Santana, 1° secretário; Carlão, 2° secretário; Gilmar da Cruz e 3° secretário; Papy.

O presidente eleito, Prof. João Rocha declarou: “Pela harmonia, pelo entendimento, pelo respeito, pela responsabilidade e pelo compromisso de que uma eleição como esta, nessas condições, dessa natureza, na verdade é uma reeleição de todos nós 29 vereadores, porque o compromisso que todos nós temos é com a população de Campo Grande. Evidentemente, dentro de um colegiado precisa se escolher um grupo regimentalmente. Nós fomos escolhidos, por uma votação legal e regimental, antes de chegar aqui esse colegiado conversou e discutiu para que esta Casa devolva a população a confiança que nela foi depositada, e é com esta responsabilidade que todos nós iremos fazer as entregas para a população, com entendimento de todos, juntos temos a responsabilidade de fazermos essas entregas, voto sim pelo entendimento e pela paz, que Campo Grande possa continuar sorrindo”, disse.

De acordo com o vereador Carlão, que foi eleito 1° secretário da Casa de Leis, “o presidente da Câmara Municipal, Prof. João Rocha vem conduzindo um bom trabalho na Casa, dando condição para todos os vereadores trabalhar”, ressaltou.

Já o 2° vice-presidente eleito, vereador Eduardo Romero reforçou o espaço que o presidente da Casa vem concedendo para todos os vereadores trabalhar. “João Rocha tem dado espaço para que cada um faça o melhor pela cidade de Campo Grande, é uma satisfação votar sim”, avaliou.

O 3° secretário eleito, vereador Papy, afirmou seu compromisso com a cidade. “Claro que me sinto honrado de fazer parte desta Mesa, reforço meu compromisso em fazer essa cidade pujante”, alegou.

Para o vereador Chiquinho Telles, Prof. João Rocha soube honrar a Casa de Leis. “Eu conheço a pessoa do vereador Prof. João Rocha, e como presidente consegue dar atenção a todos os vereadores, ele soube honrar esta Casa, dando condição para o Executivo fazer o trabalho pela nossa cidade”, disse.

Já o vereador Delegado Wellington elogiou o trabalho prestado pelo grupo eleito à Casa de Leis. “A Câmara Municipal está se transformando em modelo de acessibilidade, isso é resultado de uma gestão eficiente”, apontou.

A vereadora Dharleng Campos agradeceu a gestão do vereador Prof. João Rocha pelo espaço dedicado a representatividade feminina. “Agradeço a gestão do vereador Prof. João Rocha, eu e a enfermeira Cida somos duas mulheres entre os 29 vereadores, e estamos sendo respeitadas e prestigiadas, tendo condição de trabalhar pelas mulheres desta cidade”, ressaltou.

“A Casa está diferenciada, com um poder harmônico, cumprindo o seu papel”, destacou Pastor Jeremias Flores.

Para o vereador Valdir Gomes os vereadores eleitos honraram os serviços da Casa, “este grupo que estava no comando nos honrou em situações até mesmo difíceis”, defendeu.

O vereador William Maksoud afirmou que o grupo tem feito um excelente trabalho. “Essas pessoas têm feito um excelente trabalho, dando suporte e auxílio para todos os vereadores”, finalizou.