Brasília Eleito mesmo investigado pela Lava-Jato, Lobão diz que fará uma gestão democrática

O senador Edison Lobão (PMDB-MA) foi eleito por aclamação nesta quinta-feira (09) como novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante do Senado. E, como o site de O GLOBO antecipou, o relator da indicação de Alexandre de Moraes será o senador Eduardo Braga (PMDB-AM).

— Farei uma gestão democrática — disse Lobão ao assumir.

Lobão é investigado em quatro inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF). Dois deles apuram a participação do parlamentar no esquema de corrupção instalado na Petrobras e desvendado pela Lava-Jato. Outros dois são desdobramentos da operação e investigam irregularidades na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.