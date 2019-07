RETORNO Eleitor põe na mira ex-senador e outros políticos que querem espaço em 2020 Delcídio é uma das figurinhas fichadas que se acham reabilitadas para voltar à cena

O ex-senador Delcídio Amaral Foto: Andressa Aholete

Indiferentes à exigência cada vez mais afiada e implacável da parcela de eleitores que passa a filtrar com maior rigor suas escolhas eletivas, vários políticos que caíram no lugar-comum das desconfianças da opinião pública ensaiam a tentativa de retornar à cena em 2020. Para as eleições municipais, as candidaturas disputarão as cadeiras das prefeituras e das Câmaras de Vereadores, aparentemente alvos mais fáceis ou menos complicados que as vagas estaduais e federais.

É nessas facilidades e na surrada e duvidosa tese de que o eleitor tem a memória fraca que políticos como o ex-senador Delcídio Amaral tentam levantar voo, depois de sofrer um dos mais estrepitosos tombos já registrados na vida publica do Estado. Em 2027 ele teve o seu mandato cassado por unanimidade (74 votos a zero), acusado de obstrução à Justiça num dos capítulos da Operação Lava Jato.

DEDO-DURO

Ocorre que mesmo absolvido desse processo as contas políticas e éticas do ex-senador ainda estão ativas. Setores do PT o tratam como alcaguete, por ter feito declarações incriminando o partido para atender a Operação Lava Jato e fornecer arranjos ao cenário que preparou a prisão do ex-presidente Lula.

No dia 14 de março do ano passado, por exemplo, Delcídio disse ao juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, que o sítio em Atibaia sempre foi conhecido como propriedade do ex-presidente. E ainda deu detalhes venenosos, salientando, entre outras declarações, que ouviu o empresário José Carlos Bunlai, amigo pessoal de Lula, afirmar que era o responsável pelas obras no sítio. Delcídio sabia que o sítio de Atibaia e o tríplex de Guarujá eram os imóveis que serviriam de base definitiva para enquadrar Lula nos crimes que basearam a sentença condenatória.

Logo ao ser informado que a 4ª Turma do TRF-1 (Tribunal Regional federal da 1ª Região) havia mantido a decisão de primeira instância que o absolvia da acusação de obstruir a Justiça, o ex-senador destampou as champanhes. E passou a dar entrevistas para anunciar seu retorno, até em tom de ameaça algumas vezes. “Vou deixar de ser vidraça, agora serei pedra”, prometeu, referindo-se provavelmente ao PT, a setores da imprensa e a políticos que o acusaram ou, segundo ele, o deixaram entregue à própria sorte.

Rico fazendeiro com gado nelore no Pantanal e contemplado com uma gorda aposentadoria (cerca de R$ 11,6 mil mensais) pelos seus 13 anos e meio de Senado, está disposto a sair por aí, de estilingue às mãos. No alforje, além das pedras, carrega também uma das marcas que não conseguirá jamais descolar de sua história: a vidraça na qual quer concentrar seus disparos, o PT, é a mesma que lhe deu cobertura, apoio e votos para ter seu único mandato, o de senador, já que não teve a confiança popular para chegar a governador em duas tentativas, nos anos de 2006 e 2014.