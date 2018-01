Polêmica Eleitores de Bolsonaro 'xinga' militante do Psol após repercussão de vídeo sobre Patrimônio "A Cearence fez um vídeo comentando o crescimento do patrimônio do Deputado Federal Jair Bolsonaro (PSL) e os eleitores do presidenciável atacaram a militante com ofenças"

A militante do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) Adelita Monteiro está sendo atacada em comentários de um vídeo publicado em seu Facebook sobre o deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL - RJ). A cearense foi candidata a deputada federal nas eleições de 2014 e obteve 4.647 votos.



No vídeo, intilutado "BOLSONARO: A CASA CAIU", publicado na madrugada da terça-feira, 9, Adelita comenta sobre levantamento relativo ao crescimento do patrimônio da família Bolsonaro, que chega a pelo menos R$ 15 milhões. "Pense num destroço grande", anunciou. A investigação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo no último domingo, 7 e gerou polêmica nas redes sociais. Nas imagens, em tom irônico e bem humorado, ela passeia pela vida do deputado federal e comenta sobre as suas declarações mais polêmicas, algumas interpretadas como racismo e homofobia.



Natural de Limoeiro do Norte, logo no começo do vídeo, Adelita aparece colocando um capacete na cabeça, como se já previsse a repercussão. "Nada não, tô só me preparando. É, a gente vai falar sobre o Bolsonaro", comentou. A militante é youtuber há cerca de um ano e mantém um canal no YouTube com mais de 2 mil inscrições, onde fala sobre polícia, humor e faz até paródias. Em seu Facebook, possui quase 40 mil seguidores e 35 mil curtidas, "Consigo isso falando de uma forma humorada e descomplicada. Não é difícil falar de política", afirma.



Foto: Reprodução/Facebook

O vídeo já conta com mais de 1.200 reações, 1.650 compartilhamentos e 790 comentários. Comentários preconceituosos direcionados a Adelita logo começaram a aparecer. "Vai fazer um vídeo mais interessante sua vaca petista", disparou um. "Gorda tosca, otaria... cria vergonha nessa tua cara de bolacha [...]", disse outro.



Resposta



Em entrevista ao site O POVO Online, Adelita diz que fica claro o "nível" dos eleitores de Bolsonaro. Ela observa que os ataques não são embasados em argumentos e que, em breve, vai fazer outro vídeo apenas comentando a repercussão. "Eu vou fazer um vídeo comentando os comentários e vou me divertir muito. A reposta não será em tom de ódio ao tamanho do machismo dos comentários", garante.



Ela ainda disse que o preconceito também se apoia no machismo. "Por eu ser mulher, eles me mandam lavar a louça e arrumar o que fazer. Existe também a xenofobia por eu ser nordestina. Eu tenho é orgulho de ser do Nordeste", finaliza.

Foto: Reprodução/Facebook