Corumbá Eleitores de Duarte lamentam ausência de Zeca e questionam perfil

A ausência de Zeca do PT nos palanques causou muita estranheza na disputa sucessória em Corumbá. Os dois principais concorrentes no páreo haviam sido, antes das eleições, e nos bons tempos da era petista, amigos íntimos e correligionários do hoje deputado federal que, quando governador, projetou para a vida publica e garantiu o sucesso político de Ruiter Cunha e Paulo Duarte. Foi a iniciativa de Zeca, com todos os riscos pertinentes, que fez ambos escalarem os degraus da política e alcançarem o mais elevado posto de representação política do Município.



A população acreditava que Zeca estaria presente na campanha de um deles. A lógica indicava que o atual prefeito seria o maior interessado em investir no concurso valioso e decisivo de Zeca. Afinal, Paulo Duarte foi seu secretário de Fazenda e chefe da Casa Civil, responsável por toda a movimentação da engrenagem governamental e as decisões políticas em oito anos de governo. O laço afetivo e administrativo foi amplificado quando o governador endossou o ingresso do seu homem-forte no cenário das disputas eletivas, com as vitoriosas candidaturas a deputado estadual e a prefeito.



Para livrar-se do contrapeso desgastante da sigla, Ruiter e Duarte deixaram o PT e se abrigaram, respectivamente, no PSDB e PDT. O vínculo ideológico alimentou ainda mais a expectativa de que Duarte buscaria ou receberia natualmente o apoio do ex-governador. Mas, por excesso de autosuficiência ou resquícios de ranhuras passadas, o candidato deve ter entendido que se reelegeria sem a necessidade desse cabo eleitoral em sua campanha.



ACIMA DO PARTIDO - Em Corumbá, Zeca do PT não é visto pelo grosso da população como um petista, e sim uma liderança consagrada no entendimento local de que, quando governador, foi um dos mais efetivos parceiros e amigos do município. Absolutamente identificado com os costumes e o modo corumbaense de ser, até por ser murtinhense e também nascido à beira do Rio Paraguai, Zeca, quem sabe, ajudasse a reduzir muito ou até inverter a vantagem de 2.504 votos com que o neotucano derrotou o neopedetista.



Com seu discurso de vigoroso intimismo e comportamento ao gosto dos corumbaenses, afável, espontâneo e de convivências, Zeca representaria na campanha um parâmetro providencial de contraste com o perfil menos acessível que o de Duarte, descrito como administrador arrojado, mas um político de cintura dura e ar empinado, itens que são determinantes no imaginário dos eleitores, em especial os que analisam detalhes antes de definir seu voto.



Este seria um dos principais motivos atribuídos pelos próprios eleitores do atual prefeito à sua derrota. Além da indiscutível força política e eleitoral e Ruiter e de seu perfil sociável e de fácil aproximação com o povo, Paulo Duarte não parece ter dado a devida importância a quem ponderava que, para ganhar eleições, não basta fazer um governo bem avaliado e tomar decisões arrojadas.



Para quem faz esse tipo de ressalva, um político não pode minimizar o significado social e eleitoral do olhar periférico, da espontaneidade constante, enfim, dos jeitos e trejeitos que possam se contrapor à imagem da arrogância. O que Paulo Duarte, provavelmente, não seja – porém esta é a impressão mais recorrente que o prefeito passou ao eleitor nesses quatro anos e deve ter muiciado a decisão de eleitores que poderiam ter votado nele.