Biometria Eleitores que não fizeram biometria em Cuiabá e Várzea Grande poderão votar, diz TRE

Os eleitores de Cuiabá e Várzea Grande, na região metropolitana da capital, que não fizeram recadastramento biométrico poderão votar no próxima dia 7 de outubro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso (TRE-MT).

Ao todo, 171.497 mil eleitores não fizeram o recadastramento nos dois municípios e devem votar sem a biometria. Especificamente: 119.481 em Cuiabá e 52.016 em Várzea Grande.

De acordo com o órgão, a decisão foi tomada após a alteração do prazo para a revisão do eleitorado e cadastramento biométrico.

O adiamento foi anunciado em janeiro.

Com a prorrogação, o prazo final deve se estender até o dia 23 de novembro. Somente depois desse prazo, o eleitor dos dois municípios que não procurarem a Justiça Eleitoral terão os títulos cancelados.

O serviço de biometria será retomado no dia 5 de novembro nas duas cidades. O prazo final deve se estender até o dia 23 de novembro