Carreata Eleitores se organizam para realizar carreata pró-Bolsonaro no período da tarde No sábado (29), um grupo de mulheres também se reuniu para apoiar o candidato

Cidadãos favoráveis a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da república vão se organizar para realizar uma carreata a partir das 15h, neste domingo (30). A concentração acontecerá nos altos da Avenida Afonso Pena, e a estimativa do grupo é de que mais de 10 mil veículos participem.

Segundo informado pelos organizadores o movimento tem objetivo de apresentar a força do candidato do PSL em Mato Grosso do Sul, o qual já registra 4,3 mil eleitores interessados em participar do evento, em evento divulgado pela rede social Facebook.

“A partir das 9h da manhã já estaremos no local nos manifestando, panfletando, passando informações e vendendo camisetas. A carreata que começará às 15h é um movimento de apoio”, pontua uma das líderes da ação, Sirlei Ratier.

“O fato do Bolsonaro estar hospitalizado, faz com que os eleitores assumam sua campanha. Isso está acontecendo em diversas capitais e cidades do interior”, completa Sirlei, ao apontar Dourados, Sidrolândia e Maracaju, como municípios que já realizaram o movimento, e São Gabriel do Oeste que fará uma ação também neste domingo.

Capitais como Aracaju, Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Salvador, São Paulo, Vitória e Teresina, também aderiram ao movimento há uma semana das eleições.

MULHERES A FAVOR DE BOLSONARO

No sábado (29), um grupo de mulheres se reuniu na Cidade do Natal para prestar apoio ao presidenciável e se manifestar contra o grupo #elenao. Conforme a organização eram esperadas duas mil pessoas.