Eleições 2018 Eleitores têm até 5ª-feira para solicitar voto fora do domicílio Pedidos de voto em trânsito devem ser realizados em qualquer cartório eleitoral com um documento oficial com foto

Foto: Diego Herculano/Folhapress

Os cidadãos brasileiros que pretendem votar fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano podem solicitar o voto em trânsito até quinta-feira (23).

Para ter autorização para votar fora do domicilio eleitoral, é necessário comparecer em qualquer cartório eleitoral com um documento de identificação com foto e indicar o local onde deseja votar.Ao deixar o cartório, o eleitor já saberá a zona e a seção em que deverá comparecer para registrar o voto.

Os eleitores que solicitarem o voto em trânsito não poderão voltar atrás. Quem estiver nessa condição e tentar votar dentro do domicílio eleitoral terá que justificar a ausência no pleito.Nas eleições deste ano, estão habilitados a receber eleitores em trânsito todas as capitais brasileiras e os municípios com mais de 100 mil eleitores.

Em quem poderei votar?

Os eleitores em viagem para fora do Estado ou unidade da Federação na qual votam tradicionalmente poderão escolher apenas o candidato presidência da República ao solicitar o voto em trânsito.

Já aqueles que estiverem dentro do Estado ou unidade da Federação, mas em cidade diferente da apresentada como domicílio eleitoral, terão o direito de votar para todos os cargos em disputa: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

será a eleição?

O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 7 de outubro. Caso haja segundo turno, os eleitores voltam às urnas no dia 28 de outubro para votar novamente presidente e/ou governador.