'Troca' Elizeu Dionizio toma posse como titular na Câmara do Deputados "Agora, tenho condições de ampliar minha atuação na Câmara dos Deputados", ressaltou o parlamentar

Elizeu Dionizio tomou posse nesta terça-feira (14/11) como titular da vaga de deputado federal com a renúncia de Marcio Monteiro para assumir a função de Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Monteiro estava licenciado da Câmara dos Deputados para exercer a função de Secretário de Estado Fazenda de Mato Grosso do Sul até ser indicado para o TCE.

Ao torna-se titular, Dionizio passa a ter a prerrogativa de ocupar presidência de comissões permanentes e especiais, além de poder relatar matérias importantes na Casa, já que o Regimento da Câmara restringe a atuação dos suplentes nestas funções.

“Agora, tenho condições de ampliar minha atuação na Câmara dos Deputados já que terei condições de ocupar cargos ‘chaves’ e participar ativamente das decisões, não só votando e dando minha opinião, como sempre fiz, mas colaborando na redação final de várias matérias”, enfatizou o parlamentar que ocupava o cargo de deputado federal como suplente desde fevereiro de 2016.