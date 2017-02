Dourados Em 31 dias, Prefeitura de Dourados está mais próxima da população

Por: Redação com assessoria

A administração da prefeita Délia Razuk completou dia 31 dias com balanço positivo de ações em todos os braços da administração e, o grande diferencial tem sido a aproximação da prefeitura com as pessoas.

A prefeita tem mantido contato direto com a comunidade, visitando escolas, ruas, praças e postos de saúde. Conversando com os cidadãos e buscando o atendimento adequado, o fomento à acessibilidade e preparando a cidade para receber eventos.

No administrativo, todos estão incumbidos de se inteirar das ações que eram executadas anteriormente, para readequação e implementação, sempre visando o cidadão trabalhador.

Entre elas a estruturação administrativa, com a determinação da prefeita Délia para que fossem chamadas pessoas aprovadas em concurso para ocupar os cargos em que há mais necessidade.

A Secretaria de Serviços Urbanos realiza a limpeza geral de praças, parques e espaços públicos, principalmente as escolas e os Ceim’s para recebimento do ano letivo.

Ruas e obras tem sido motivo de levantamentos e alocação de recursos para recuperação da malha asfáltica e conclusão de construções.

Na saúde, levantamentos de estrutura, ações administrativas e visitação têm dado à Secretaria uma visão mais aprofundada das reais demandas.

No campo dos eventos e entretenimento, a organização dos Jogos Escolares já está em curso e a Festa do Peixe recebe atenção especial para presentear a população com uma boa programação.

A retomada das atividades do Centro Popular de Cultura Esporte e Lazer – Jorge Antônio Salomão, com inserção de novos cursos na grade e a limpeza geral que o local recebeu também fez parte desta gama de atividades e insere a população na ‘engrenagem’ da prestação de serviços.

A prefeita Délia prefere não contar dias ou estabelecer períodos. Segundo ela, as ações acontecem porque tem sido encaradas de frente, dia a dia.

“Um passo de cada vez. Um dia após o outro. É assim que coloco todas as demandas em minha vida e na prefeitura eu tenho buscado resolver os problemas desta forma. Como diz ensinamento do evangelho em Mateus: ‘Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo’”, resumiu a prefeita Délia Razuk.