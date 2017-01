Renovação Em apenas 30 dias prefeito, articula, muda e ganha respeito do povo

Foto: Reprodução/MS Notícias

A diferença em alguns administradores está no ato de cumprir o que prometeram em sua campanha política, o compromisso com o povo e o respeito por uma administração séria deve ser reconhecido. E nesse quesito Campo Grande vem se mantendo "bem servida", em apenas um mês de administração o prefeito Marquinhos Trad (PSD), vem ganhando o respeito da população e reconquistando algo que há muito tempo os gestores perderam, o carinho político.

Caminhando pelas ruas de Campo Grande vê-se esperança estampada no rosto do campo-grandense, isso por que em apenas 30 dias de trabalho na prefeitura de Campo Grande, Marquinhos desde o primeiro dia de administração tem mantido uma agenda intensa e já fechou contratos, articulou pela educação de qualidade, vistoriou inúmeras obras da ação tapa-buracos e deu atenção á saúde de qualidade...

O prefeito que havia visitado há uma semana o Hospital Universitário de Campo Grande e encontrado em completo abandono, ordenou mudanças e direcionou verbas e reajustes e em menos de 20 dias, retornou no domingo (29), ao (HU) e encontrou situação muito diferente de duas semanas atrás, quando não localizou o médico plantonista.

O prefeito pôde constatar avanço no número de cirurgias realizadas. Em 2016 inteiro o HU realizou 360 cirurgias, em uma média de uma por dia. Neste ano, em 10 dias, foram 60 procedimentos.

“Hoje encontramos não apenas mais organizado administrativamente, como também em eficiência. Ano passado foram uma média de menos de uma cirurgia por dia e hoje, em dez dias, ultrapassamos 60 cirurgias. Estamos oferecendo a população um melhor atendimento e com mais rapidez”, declarou o prefeito.

O Hospital Universitário aumentou o número de cirurgias por conta de um acordo com a prefeitura. O HU passou a realizar procedimentos que antes eram feitos pela Santa Casa, deixando o hospital superlotado.

Para resolver a superlotação dos hospitais o prefeito então decidiu saber o porquê estão sendo superlotados os hospitais e constatou que 70% dos atendimentos, segundo os médicos dos hospitais, são do interior do Estado. Ainda assim, o repasse será ampliado igualitariamente em fevereiro, sendo R$ 500 mil do Governo do Estado e R$ 500 mil da prefeitura, que praticamente dobrará o repasse, se comparado à gestão passada.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela, anunciou também ampliação do convênio com o hospital, por meio dos residentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que atuam em 21 frentes.

O convênio garantirá cirurgias de vesícula, próstata, hérnia, cálculo renal, entre outras. Só na área de ginecologia, 300 pessoas estão na fila, que deve ser organizada com a parceria que a prefeitura pretende colocar em prática ainda neste semestre.

Foto: Rafael Santana

Fim da buraqueira

Além de vistoriar e cumprir o compromisso com saúde de qualidade para o povo, que a propósito era uma das promessas de sua campanha Marquinhos também mostra-se compromissado com resolver o problema mais emblemático de Campo Grande, no caso ‘os buracos’ em espalhados por todo canto.

Na manhã de sábado (28) o prefeito vistoriou obras de tapa-buraco e recuperação de trechos danificados pelas chuvas no bairro Pioneiros e na Moreninha I, onde boa parte do asfalto foi levada pelas chuvas.

Trasporte público

A Prefeitura de Campo Grande inicia na segunda quinzena de fevereiro o recapeamento de 12 quilômetros das vias que integram o futuro Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo. Uma reunião com o Exército e a Caixa Econômica Federal na manhã desta sexta-feira (27) selou o convênio, que terá custo de R$ 24 milhões.

Obra que deve resolver o problema e dar rapidez para a locomoção da população, talvez algo parecido com a nova linha de BRT’s (Bus Rapid Tarnsport), instalada na cidade do Rio de Janeiro e Campo Grande receber algo parecido pode ser um dos grandes feitos da administração de Marquinhos Trad.

E dentre outras tantas ações o que se vê no novo administrador é a vontade de trabalhar e cumprir o seu papel de representante político. Porém a população ainda se mantém receosa o que Marquinhos parece disposto a mudar.

Foto: Arquivo/MS Notícias

Transparência e compromisso

Outras das articulações do prefeito que se destacam nesse mês é o fato de o mesmo ter conseguido resolver o impasse e esclarecer procedimentos investigatórios que o MPT promoveu devido à denúncias de não pagamento do salário de dezembro, décimo terceiro, férias e outras verbas trabalhistas.

Os dividendos, que eram referentes à gestão anterior, foram pagos já na primeira quinzena deste mês. “Fomos prestar contas do que a gente já realizou. Assim que o prefeito tomou posse, na primeira semana, buscou a solução no âmbito estadual, naquela audiência do dia 13 de janeiro, e já no dia 16 ele promoveu o recolhimento e o pagamento de todos os débitos trabalhistas, férias e 13º salário”, explicou o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo.

O procurador-geral ressaltou que a audiência surpreendeu o MPT por conta da prestação imediata de contas, apresentando tudo o que foi resolvido. “O objeto da denúncia, da audiência, já foi resolvido no que tange à prefeitura, ao Município de Campo grande. Não há mais nenhuma pendência com relação a isso”, esclareceu.

Ele ainda pontuou que caso o Município não tivesse quitado as verbas trabalhistas, poderia gerar um processo na Justiça. “A Prefeitura quitou antes de ser intimada para esta audiência e teve uma postura pró-ativa. Adiantou o problema. Resolveu o problema antes dele surgir”, afirmou.

Participaram da audiência o prefeito Marquinhos Trad, o procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo, e representante da Omep e Seleta, o processo foi arquivado já que resolvido.

E assim o homem que desde de menino decidiu por ser representante do povo vem tentando mudar o olhar sobre a política e mais do que isso deixar seu nome como colaborador, sem se quer precisar usar os feitos de seus 'parentes' que anteriormente já estiveram no mesmo posto, Marquinhos se assim mantiver-se compromissado deve deixar seu "nome" e não o "sobre nome", como um ótimo administrador.