Laguna Carapã Em Brasília, prefeito Itamar Bilibio pleiteia recursos para Laguna Carapã

O prefeito de Laguna Carapã, Itamar Bilibio, esteve em Brasília na semana passada para cumprimento de uma série de agendas e audiências nos ministérios. A visita, organizada por intermédio do deputado federal Carlos Marun, foi acompanhada de uma equipe do Município de Laguna Carapã e teve como objetivo estreitar o relacionamento junto aos ministros e parlamentares do Congresso Nacional e também pleitear novos recursos para o município. Na capital federal, o prefeito esteve acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, Neyde Veron, e de Administração e Finanças, Manoel Lavor, além da vereadora Zenaide Espíndola Flores.

Na avaliação do prefeito, a agenda em Brasília foi um momento importante para apresentar os projetos e programas desenvolvidos em Laguna Carapã e buscar novas emendas que favoreçam o desenvolvimento do município. "A captação de recursos federais é uma necessidade para os municípios, diante das dificuldades financeiras enfrentadas em nosso país", destaca Itamar Bilibio. "Com os recursos de emendas parlamentares e destinações do governo federal, é possível continuar investindo em obras e infra-estrutura para nossa cidade", acrescenta.

Em audiência com o ministro de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, o prefeito apresentou o andamento dos projetos desenvolvidos no setor agrícola do município, além de pleitear recursos para atender às demandas dos produtores rurais da região.

Já com o Ministro do Turismo, Marx Beltrão, Itamar Bilibio solicitou a liberação de projetos cadastrados que elevem o município e favoreçam o desenvolvimento do turismo local.

Com o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, a equipe tratou sobre a retomada dos projetos de habitação para Laguna Carapã. O prefeito também solicitou ao ministro a liberação de mais unidades habitacionais do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural) e com recursos do FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).

O Ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra, reafirmou o compromisso do ministério na manutenção dos programas sociais junto aos municípios. O ministro também se comprometeu em aumentar os valores do BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) e também do programa Bolsa Família.

O prefeito também esteve com o ministro da Educação, Mendonça Filho, com quem tratou sobre a ampliação da creche municipal em Laguna Carapã. O ministro se sensibilizou com as demandas apresentadas pelos municípios e adiantou que, já nas próximas semanas, será aberto o PAR (Plano de Ações Articuladas) para cadastramento destas obras e também do transporte escolar municipal.

No Palácio do Planalto, o prefeito esteve com o presidente Michel Temer, que se mostrou solidário aos problemas enfrentados pelos municípios e se comprometeu em destinar recursos de custeio para este final de ano.

Congresso Nacional

Em Brasília, o prefeito Itamar Bilibio também se reuniu com os senadores Waldemir Moka e Pedro Chaves, que reafirmaram seus compromissos com o município de Laguna Carapã e garantiram a destinação de novas emendas parlamentares, em atendimento às demandas apresentadas.