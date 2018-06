Mobilização bem-sucedida Em Brasília, prefeitos reconhecem importância de Puccinelli para MS

Uma mobilização bem-sucedida levou ontem a Brasília 25 prefeitos de Mato Grosso do Sul para uma reunião com o titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Marcos Derzi. A convite do superintendente regional da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Marco Aurélio Santullom o ex-governador André Puccinelli também esteve na capital federal. Além de participar da agenda na Sudeco, avistou-se também com o presidente nacional da Funasa, Sérgio Dias.

Prefeitos e lideranças políticas reforçaram a comitiva, atestando a liderança e a importância de contarem com Puccinelli no trânsito pelos diversos corredores de Brasília em busca de recursos e de projetos para o Estado. Os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet (MDB); a deputada federal Tereza Cristina (DEM); e os deputados estaduais emedebistas Eduardo Rocha e Renato Câmara, destacaram o caráter suprapartidário das audiências, enfatizando o interesse comum dos municípios na solução problemas desafiadores que exigem suporte da União.

“De fato, foi uma iniciativa municipalista, que tem o mérito de ser conduzida por quem conhece as necessidades de seus munícipes, os prefeitos. Também já fui prefeito e sei o quanto é fundamental buscar parcerias com o governo federal. E é preciso conhecer bem os caminhos de Brasília para não se perder, por isso estamos caminhando juntos, com a escolta qualificada de nossos representantes parlamentares”. Assinalou o ex-governador. “Eu quero apenas dar a minha contribuição, aceitei o convite do Marco Aurélio Santullo e dos prefeitos para, dentro do meu alcance, colaborar com essa mobilização construtiva”, afirmou Puccineli.

Moka ressaltou o peso diferenciado que Puccinelli confere a intervenções dessa natureza. “Além de toda experiência de administrador, ele tem sensibilidade e capacidade de articulação política, de interlocução, é municipalista”, elogiou. Para o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa (MDB), os encontros foram produtivos e serviram para mostrar que a união fortalece e aproxima os prefeitos da solução dos problemas.

Waldeli Rosa, que já presidiu a Associação dos Municípios (Assomasul) e é considerado um dos melhores gestores do País, vê com "renovada confiança" a mobilização dos prefeitos tendo Puccinelli ao seu lado.“Estamos unindo forças e buscando apoio de quem tem compromisso com as cidades. E lá que estão os problemas e para lá devem ir as soluções”,

O último compromisso do dia foi com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da Republica, Carlos Marun, que se comprometeu a reforçar os pleitos sulmatogrossenses. Presidente regional do MDB, Puccinelli realçou a unidade política do partido e o olhar plural para caminhar com as demais legendas que estejam interessadas em avançar num projeto único, o de potencializar o poder reivindicatório de Mato Grosso do Sul.

Puccinelli elogiou, como exemplo, a presença de Tereza Cristina, que pertence ao Democratas. “Tereza Cristna tem sempre ficado ao nosso lado quando se trata de ajudar as cidades”, observou, O Ministério das Cidades e do Desenvolvimento Social era outro dos órgãos federais que os prefeitos haviam elencado para levar as reivindicações do Estado.