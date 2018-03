Em Brasília, Rose Modesto participa de reunião sobre segurança pública

Foto: Leca

A vice-governadora Rose Modesto participa nesta quinta-feira (1°.3), em Brasília, de reunião na Presidência da República com representantes do Palácio do Planalto e com governadores de todos os estados para discutir sobre segurança pública.

Além dos 27 governadores, são esperados ministros; a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia; o presidente do Senado, Eunício Oliveira; e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Durante o encontro, Rose Modesto representa o governador Reinaldo Azambuja e apresentará as principais demandas e reivindicações de Mato Grosso do Sul, sobretudo no que se refere à segurança na região de fronteira seca entre o Brasil, Paraguai e Bolívia.

“Nossa maior preocupação é a entrada de ilícitos pela região de fronteira. É por lá que entram as armas e drogas que chegam a grandes centros, como o Rio de Janeiro. Vamos sustentar a necessidade de reforço federal nessa área”, afirma a vice-governadora.

A reunião em Brasília acontece em meio à intervenção federal no Rio de Janeiro e à criação do novo Ministério da Segurança Pública. O ministério está sendo comandado pelo ex-chefe da Defesa, Raul Jungmann.

A nova pasta será responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública e Departamento Penitenciário Nacional (Depen), entre outros órgãos.