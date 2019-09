ELEIÇÕES 2020 Em Caarapó, prefeito tem 67% dos votos e seria reeleito se eleição fosse hoje André Nezzi tem aprovação de grande parte do povo mas é cauteloso ao comentar pesquisa

André Luíz Nezzi de Carvalho comemora com correligionários a vitória na eleição suplementar Foto: Martim Andrada/TV Morena

Avaliado em recente pesquisa de opinião pública, o prefeito de Caarapó, cidade do interior de Mato Grosso do Sul, André Nezzi de Carvalho, tem 67% de apoiadores a sua gestão. A pesquisa realizada pelo instituto Nobre, entrevistou 300 pessoas de 18 a 20 de agosto.

Ainda conforme pesquisa, se as eleições fossem hoje 61% do eleitorado carapoense disse que votaria em Nezzi à reeleição.

A boa avaliação vem de encontro com a trajetória política de Nezzi, ele foi um dos vereadores mais votados no município, 1.219 votos quando concorreu nas eleições de 2016. Já em 2017, assumiu a presidência do legislativo e no ano seguinte, após o serem cassados os mandatos do então prefeito Mário Valério (PR) e seu vice, Martim Flores de Araújo (DEM), Nezzi assumiu a prefeitura interinamente e na eleição suplementar, foi recordista de novo ao cargo de prefeito, com 88% dos votos.

Apesar de trilhar caminhos sonhados por muitos políticos, com a satisfação de administrar com responsabilidade, Nezzi falou a reportagem com cautela. “Fico feliz em saber que a grande maioria da população acredita que estamos no caminho certo, porém temos muito a fazer até dezembro do próximo ano. A pesquisa reflete apenas o momento atual, por isso não podemos nos acomodar”, opinou.

Em relação a sua reeleição, o prefeito disse que ainda é cedo para pensar nisso. “Vamos falar sobre isso a partir de abril do próximo ano, até lá não vamos nos antecipar e tomar decisões precipitadas”, comentou Nezzi, relatando que sua candidatura à reeleição depende do aval da família, do apoio de seu grupo político e da avaliação por parte da população.