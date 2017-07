Ação social Em dia de integração, Coronel David participa de ação social com moradores do Coophatrabalho Foram oferecidos serviços de assistência jurídica, assistência social como cortes de cabelo, brinquedos de interação para crianças

Festa e alegria com o exercício de cidadania. Foi nesse clima que a população do Coophatrabalho participou da “Ação do Bem”, promovida pela Associação de moradores do bairro, juntamente com a parceria do deputado Coronel David neste sábado (1).



Na celebração, foram oferecidos serviços de assistência jurídica, assistência social como cortes de cabelo, brinquedos de interação para crianças; na área da saúde, profissionais estiveram presentes fazendo o aferimento de pressão, testes de glicemia, dando orientação e atendimento especializado, contribuindo com a cidadania, qualidade de vida e prevenção à saúde. “Essa é uma ótima oportunidade para colocar a saúde em dia, por isso vim aqui conferir se minha glicose está dentro do limite, pois tenho muitos familiares com problemas de diabetes”, disse dona Matilda Jardim de 64 anos.



Dona Solange Rodrigues,64 anos, parabenizou a iniciativa do Coronel David em promover ações em prol da comunidade. “Eu sempre acreditei na postura do deputado Coronel David e sei que ele é um grande parceiro da nossa gente. Moro aqui há trinta e três anos e sei o quanto faz falta ações como estas no bairro, ele está de parabéns e todos podem contar com ele”, disse dona Solange.



“Quando andamos por várias regiões do Estado e da Capital percebemos que alguns serviços essenciais não chegam a comunidade, por isso apoiamos iniciativas como estas, que aproximam as pessoas desses atendimentos, além de entender melhor a realidade região e atender os anseios da população. Essa é a forma de exercer um mandato atuante, participativo e atento as demandas que a sociedade precisa”, destacou Coronel David.



A ação no Coophatrabalho contemplou mais de 50 mil moradores de diversos bairros do Imbirussu, como o Nova Campo Grande, Jardim Panamá, Vila Popular, Santo Amaro, Santo Antônio, Vila Sobrinho, Zé Pereira, Jardim Carioca, Sírio Libanês, Santa Carmélia e Jardim Aeroporto. Nos dias 7 e 8, acontecerá a “Festa Junina do Coophatrabalho” que contará com várias atrações, entre elas comidas típicas, quadrilhas e atrações musicais, (Dila Alves e Banda e Milzinho do Forró). Futuramente, Coronel David organizará outros eventos nas outras seis regiões da Capital, envolvendo a população, os comerciantes e parceiros locais.



Parceiro da região

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Coophatrabalho, Osvaldo Willian da Silva os mais de 800 moradores presentes durante todo o dia agradeceram a iniciativa da ação social. “A festa está um sucesso, principalmente pela parceria dos comerciantes, parceiros do projeto e o apoio do Coronel David. Ele tem um grande carinho pelo Coopatrabalho, pois ele firmou raízes aqui, por isso só temos a agradecer todos esses benefícios à nossa comunidade”, disse Willian.



Trajetória a serviço da comunidade

Somente no Imbirussu, incluindo o bairro Coophatrabalho, Coronel David fez mais de 120 indicações cobrando o poder público e visando melhorias no trânsito, tapa-buracos, infraestrutura, policiamento, assistência à saúde e iluminação pública, esporte e lazer.



Em 2009, Coronel David assumiu o Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Neste mesmo período, trabalhou ativamente para redução da criminalidade e MS passou a ser o 2° Estado mais seguro do país. Contribuiu para o aumento de 24% nas prisões por embriaguez ao volante, redução de 36% de homicídios na capital e 14% em todo o estado e idealizou as ocupações da Vila Nha-Nhá e do Tiradentes pela Polícia Militar, diminuindo a violência nestes locais em mais de 60%. Enfrentou o crime organizado e desmantelou quadrilhas de contrabandistas de cigarros que atuavam no Estado. Foram mais de 110 mil prisões efetuadas entre 2009 e 2013; 5 mil veículos recuperados e 3,2 mil armas apreendidas. Reduziu em 34% as ocorrências de roubo na capital; promoveu mais de 5,8 mil capacitações técnicas para PMs, foram mais de 30 mil pessoas atendidas no Plano de Ação para Redução de Acidentes de Trânsito e mais de 100 mil pessoas atendidas em programas sociais de prevenção ao uso de drogas.