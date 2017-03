Em 2 meses de mandato, Trad reorganiza finanÃ§as e projeta obras para marÃ§o

Em 2 meses de mandato, Trad reorganiza finanças e projeta obras para março

Foto: Divulgação

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) assumiu a prefeitura da Capital no dia 1º de janeiro de 2017 e desde então, herdou vários desafios no início de seu mandato na tentativa de reorganizar os cofres públicos do município e buscar o reajuste financeiro para Campo Grande. No primeiro mês a gestão, a nova administração focou em planos urgentes e emergenciais, alegando que “a Capital de Mato Grosso do Sul havia entrado o ano de 2016 num processo de caotização sistematizado, que resultou em um quadro de gravidade de deterioração dos serviços públicos dos mais complexos de sua história”.

Problemas potenciais como malha viária, onde praças, ruas e avenidas foram encontradas em estado crítico, coleta de lixo e a varreção precários e os salários (incluindo o 13º) do funcionalismo estavam atrasados deixou a prefeitura em inadimplência com vários prestadores de serviços nos primeiros meses da gestão Trad. Uma das principais reclamações da população também está relacionado ao Tapa Buraco. Atualmente, 19 frentes de serviço trabalham para tapar buracos com previsão é de gasto de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões ao mês com o serviço, por conta da situação emergencial.

Recapeamento

Nestes primeiros meses, a prefeitura e o Exército firmaram convênio que prevê o recapeamento de 12 quilômetros das vias que integram o futuro Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo: ruas Guia Lopes, Brilhante, Marechal Deodoro (altura do terminal Aero Rancho) e toda extensão da Avenida Bandeirantes; bem como implantação de 6,42 quilômetros de drenagem e construção das bases onde serão instaladas as estações de pré-embarque do corredor de ônibus. A primeira via a ser recuperada será a Rua Guia Lopes, em um trecho de 600 metros entre as avenidas Bandeirantes e a Salgado Filho. A segunda será a Rua Brilhante (3 km), a terceira a Avenida Bandeirantes (4km) e por último a Avenida Marechal Deodoro (5km). O recapeamento seria a solução para o problema, mas tem um custo médio de R$ 400 mil por quilômetro. A Prefeitura está fazendo um mapeamento de toda a cidade para chegar ao número exato dos trechos que precisam ser recuperados.

Obras para março

No último sábado (25), o prefeito anunciou melhoria em obras para o trânsito da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park). A rotatória será reduzida para encaixar as três faixas de rolamento e instalação de semáforos, e será realizada por meio de um convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul. “As obras serão iniciadas no mês de março. Nós estamos aguardando que as empresas de telefonia façam a mudanças das redes. Com estas obras, vamos diminuir os canteiros e implantar semáforos com onda verde para fluir o trânsito local. Enfim, esta obra vai sair do papel”, frisou o prefeito.

Os serviços viários das avenidas Via Park e Mato Grosso estão orçados em R$ 1.323.015,50. Deste total, R$ 1.079.098,78, referente ao lote II, que compreende a implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica; R$ 243.916,50 do lote I, que prevê intervenções na drenagem para abertura de uma pista adicional na Avenida Mato Grosso. Serão instalados semáforos na Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park); Rua Antonio Maria Coelho com a Avenida Nelly Martins (Via Park) e Avenida Mato Grosso com a Avenida Antonio Teodorowick.

Projetos

Nos próximos meses serão retomadas algumas frentes de trabalho com licitação ou projetos prontos para serem executados. Dentro do chamado projeto da Mobilidade Urbana, em convênio com o Exercito, será feito o corredor sudoeste entre o Centro da cidade e os terminais Bandeirantes e Aero Rancho. Neste trajeto serão executados 12,5 quilômetros de recapeamento abrangendo: ruas Guia Lopes, Marechal Deodoro até o terminal Aero Rancho (em frente do Hospital Regional), Avenida Bandeirantes e Rua Bahia.

Na etapa seguinte, que será licitada, será feito o recapeamento das vias do corredor sul, que abrange as avenidas Gury Marques, Costa e Silva, trechos da Salgado Filho e Rua Trindade. Estes dois corredores tem recursos assegurados de um empréstimo contratado há três anos junto à Caixa Econômica Federal. Ainda dependendo da liberação de recursos do Orçamento Geral da União, como parte do corredor norte, será feito o recapeamento das avenidas Coronel Antonino e Cônsul Assaf Trad. Com recursos próprios estão programados 12 quilômetros de recapeamento abrangendo: Avenida Presidente Vargas; Campestre (e Santa Quitéria); Fernando Noronha);Marques de Lavradio e Rua dos Andradas.

Dos R$ 311 milhões do PAC Pavimentação (Convênio Caixa Econômica Federal), não foram investidos R$ 195 milhões. Nesta etapa será feita a pavimentação do Nova Campo Grande (orçada em R$ 90 milhões); Nova Lima, Vila Nasser, José Tavares e Jardim Anache. A primeira etapa do Nova Lima, será retomada nos próximos. As demais dependem de licitação.