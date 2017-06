Agenda Em Dourados, Reinaldo participa de solenidade que comemora 30 anos do DOF

O governador Reinaldo Azambuja visita Dourados nesta terça-feira (6.6) para participar da solenidade alusiva ao 30º aniversário do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) – Jubileu de Pérola. Durante a cerimônia haverá outorga da medalha Águia da Fronteira. O evento acontece às 9h no auditório da Unigran, que fica na rua Balbina de Matos, 2.323, Jardim Universitário.

A comenda Águia da Fronteira vai homenagear 30 personalidades civis e militares que contribuíram para o aperfeiçoamento e projeção da instituição. Entre os agraciados estão a prefeita de Dourados, Délia Razuk, o comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, o subcomandante-geral da PM, coronel Valdecir Escalhar, e o reitor da UEMS, professor Fábio Edir dos Santos Costa.

O modelo de Unidade Integrada de Policiamento implantado no DOF é considerado o primeiro no Brasil. A criação primeiramente do Grupo de Operações de Fronteira (GOF) aconteceu em 28 de maio de 1987. Atualmente, o DOF atua em 51 municípios do Estado.