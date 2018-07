Em inauguração de indústria de MDF, governador destaca sucesso da política de incentivos fiscais do

Foto: Denilson Secreta

Com inventivos do Governo do Estado, o município de Água Clara recebe a mais moderna indústria de MDF (Madeira de Média Densidade) da América Latina com a inauguração da fábrica GreenPlac, grupo Asperbras, nesta quarta-feira (4.7).

O governador Reinaldo Azambuja destacou que a instalação de empresas no Mato Grosso do Sul mostra o sucesso da política de incentivos fiscais do Estado. “Nossa política de trocar impostos por empregos tem mostrado resultados. Mato Grosso do Sul é o quinto estado mais competitivo do País” completou.Ele destacou que Governo e Prefeitura se uniram para tornar a fábrica uma realidade em MS, gerando emprego e renda. “O desafio é promover desenvolvimento do caldeamento industrial do setor moveleiro. Para isso, Governo e Prefeitura tem que se unir para montar um polo industrial em Água Clara”.

A obra teve início em 2015, na atual gestão, com investimento privado de R$ 600 milhões, sendo inaugurada três anos depois do lançamento da pedra fundamental. A fábrica vai gerar 200 empregos diretos e 700 indiretos, tendo capacidade de processar 30 carretas de eucalipto por dia.

O governador afirmou que o Estado tem diversificado a sua economia e se industrializado. “A instalação de empresas ajuda na diversidade econômica e desenvolvimento sustentável de MS. Os setores se alternam para crescer com sustentabilidade. Desenvolvendo também o potencial turístico do Estado. As águas cristalinas de Bonito são consideradas o melhor destino para o ecoturismo, por exemplo”, disse.

O controlador do grupo Asperbras, Francisco Carlos Colnagh, destacou que um dos objetivos é atingir o mercado interno. “Já temos o primeiro pedido de chapas de madeira, que é de Campo Grande. Temos quatro tipos de produto. Capacidade de produção de 250 mil metros cúbicos por ano. E trabalhos para ativar em breve a segunda linha produtiva, para atingir 650 mil metros cúbicos anuais”, explicou.

A capacidade instalada da unidade pode ser ampliada em três vezes, sem a necessidade de novas obras físicas ou mesmo de aumento de oferta de energia elétrica. A GreenPlac é o maior investimento realizado pelo Grupo Asperbras em seus 50 anos de atuação no Brasil, na Europa e na África.O prefeito de Água Clara, Evaldo Alves de Queiroz, destacou o crescimento social e econômico de Água Clara com a inauguração da indústria de MDF. “Com a instalação da Greeplac mais investidores e empreendedores vão acreditar no nosso município. Parabéns pela coragem e determinação de abrir essa empresa”.

Também estiveram presentes o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura, Jaime Verruck; o deputado estadual, Paulo Correa; e vereadores.