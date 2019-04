"NOVOS TEMPOS" Em Israel, Bolsonaro diz que Brasil está à disposição de quem quer investir Presidente também afirmou que Brasil e Israel são noivos

O presidente Jair Bolsonaro fala em evento com empresários israelenses e brasileiros, em Jerusalém Foto: Ronen Zvulun - 2.abr.19/Reuters

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, participou, nesta terça-feira (2), de um seminário econômico com centenas de empresários brasileiros e israelenses em Jerusalém, com a presença do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. Diante dos presentes, ele passou seu principal recado: "novos tempos".

"O recado que eu dou aos senhores é de confiança, de novos tempos, novos horizontes", afirmou Bolsonaro. "Estamos à disposição de quem quer investir no Brasil. Vocês poderão ter certeza de que serão bem acolhidos, serão bem tratados e poderão confiar em nosso trabalho."

Ele também afirmou que a parceria com Israel "veio para ficar". "Como nos tornamos noivos, no bom sentido, abrindo aqui uma representação nossa de negócios, de tecnologia, de pesquisa e de informação em Jerusalém, os senhores começam cada vez mais a notar que esse nosso relacionamento veio para ficar. Muito obrigado, prezado irmão Binyamin Netanyahu."

Bolsonaro afirmou que o "Brasil nasceu um novo em 1º de janeiro". "Deixou a questão ideológica à parte."

Netanyahu, por sua vez, disse: "Podemos ser o seu parceiro perfeito. Não temos limitação. O céu é o limite. E os recebemos como nossos amigos queridos. Meu amigo Jair, falo do coração: temos uma irmandade agora."