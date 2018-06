Em meio a crise, presidente da Petrobras pede demissão Pedro Parente comunicou saída do cargo nesta sexta-feira (1º)

Foto: © Pilar Olivares/Reuters

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão da Petrobras nesta sexta-feira (1º).

As informações são do G1.De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, Parente teve reunião com o presidente Michel Temer na manhã de hoje no Palácio do Planalto.

O encontro serviria para discutir as medidas anunciadas pelo governo para baixar o preço do diesel e ajudar a acabar com a greve dos caminhoneiros.Em nota, a Petrobras informou que a nomeação de um presidente interino será avaliada pelo Conselho de Administração ainda hoje.

O comunicado diz ainda que a diretoria executiva da companhia não sofrerá mudanças.