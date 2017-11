Em painel, Governo apresenta mais de 40 iniciativas que facilitam a vida do cidadão sul-mato-grossen

A nova plataforma de licenciamento ambiental também concentrou esforços da equipe da atual gestão para agilizar o processo. “Quando chegamos ao Governo em 2015, era necessário 999 dias para se chegar ao final de um processo de licenciamento ambiental. Implementamos uma grande mudança e hoje esse processo dura menos de 300 dias. Só para vocês terem uma ideia no primeiro ano da mudança nós colocamos R$ 1 bilhão em atividade”, afirmou. O processo de convalidação de incentivos fiscais que passou de três meses para 45 dias também foi destaque.Na área de assistência social, as ações do Governo do Estado ganharam agilidade através da Rede Suas, que gerava mais de 25 impressões em papel por ano, burocratizando o processo de análise. Com a informatização, de acordo com a secretária Elisa Cleia, os processos foram totalmente automatizados, gerando uma gestão mais amadurecida e ágil no acompanhamento do repasse fundo a fundo.

No contexto educacional, a Matrícula Digital que acabou com as filas em frente às escolas, informatizando totalmente o processo de matrícula ganhou destaque nacional. Hoje, a matrícula digital é uma realidade para todos os 300 mil alunos da Rede Estadual. O Sistema de Gerenciamento de Convênios que agilizou o processo de 40 para 12 dias também ganhou destaque na área educacional.A inscrição para o processo seletivo de casas populares, que antes podia ser registrada apenas na Capital, atualmente é online, compartilhada e realizada em apenas 30 minutos em 62 municípios.

Na área da Segurança Pública inúmeras iniciativas ganharam destaque. O sistema Prevenir, premiado nacionalmente, otimizou o processo de emissão de certificados saltando de 4.270 em 2016 para 16.061 em 2017, resultado de um sistema moderno, eficaz e de fácil operação ao usuário.