Política Câmara aprova em primeira votação orçamento para 2018

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Na sessão ordinária desta quinta-feira (29), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram o Projeto da LDO 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), em primeira discussão e votação, contemplando 43 emendas dos parlamentares ao texto final da proposta.

O Projeto de Lei n° 8.470/17, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentárias do Município de Campo Grande, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências foi aprovado em primeiro turno de discussão.

O relatório final da LDO 2018 foi lido em Plenário pelo presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, vereador Eduardo Romero, o qual foi aprovado por unanimidade. Das 97 emendas apresentadas pelos vereadores, 43 foram incorporadas ao texto final.

Os parlamentares realizaram uma Audiência Pública no dia 9 de maio para debater o Projeto da LDO 2018 junto com a população e a sociedade civil organizada.

A peça em tramitação na Câmara prevê arrecadação de R$ 3,455 bilhões em 2018, que representa uma queda de 3,46% em relação aos R$ 3,563 bilhões previstos para 2017. A projeção deve-se, principalmente, à queda nos repasses dos governos Estadual e Federal: FPM (Fundo de Participação dos Municípios), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) e Fundeb, por exemplo, foram reduzidos, ou subiram abaixo da inflação. A proposta encaminhada pelo Executivo prevê a aplicação de 25% da receita resultante de impostos em educação, 1% para cultura e outros 15% para saúde.

A proposta está pautada para votação, em segundo turno de discussão, na sessão ordinária da próxima terça-feira (4).