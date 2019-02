NEGOCIATA Em reunião com deputados, equipe de Bolsonaro oferece cargos e emendas Encontro conduzido por Onyx Lorenzoni tratou de formas tradicionais de negociação política

Foto: © Marcos Corrêa/PR

Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com líderes da Câmara, o ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni falou sobre cargos e emendas, meios mais tradicionais de negociação política. Onyx prometeu espaços nos Estados para indicações dos políticos e garantiu que não haverá contingenciamento das emendas parlamentares individuais.

Líderes presentes na reunião contaram ao "O Globo" que os cargos serão distribuídos após acordo com as bancadas estaduais, sendo que os partidos deverão fazer os seus acertos nesses colegiados.

Sobre as emendas, o governo poderia fazer o corte proporcional em despesas do Executivo, mas, para facilitar as negociações, optou por poupar os recursos direcionados pelos deputados e senadores desse contingenciamento.

No encontro, Bolsonaro e sua equipe foram alvos de críticas sobre a forma como estão conduzindo a articulação política. Líderes reclamaram que deputados e prefeitos indicados não têm sido atendidos por ministros. Também houve reclamação em relação à Caixa Econômica Federal, que faz convênios de prefeituras com o governo federal e acompanha a execução das emendas.

Em sua fala, Bolsonaro focou na reforma da Previdência, frisando a importância do Parlamento para o sucesso do governo. O presidente também confirmou a deputada Joice Hasselmann como líder do governo no Congresso, além da revogação do decreto que alterou regras da Lei de Acesso à Informação.