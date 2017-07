Brasília Em reunião com presidente do BNDES Reinaldo negocia dívidas no DF "Não foi informado o horário da reunião, mas o principal motivo da visita é negociação com o banco"

Por: Tero Queiroz 04/07/2017 às 08:18 Comentar Compartilhar

Foto: Divulgação/Assessoria O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), vai à Brasília nesta terça-feira (4), lá deve se reúnir com o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Paulo Rabello de Castro. Segundo o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis, Reinaldo deve ter outros compromissos , mas o encontro no btambém em Brasília, porém o encontro com Rabello é o principal. Não foi informado o horário da reunião. O objetivo é tratar da renegociação de financiamentos com o BNDES. Desde quando cogitou dar algum reajuste aos servidores, o governo atribuía a possibilidade à discussão como banco. Após ter anunciado que o funcionalismo não teria aumento, o Estado disse na segunda-feira (3) que dará 2,9% de acréscimo linear para os servidores. Ainda no encontro da segunda-feira (03), que reuniu representantes das 47 categorias, o governo disse que precisa ser responsável para não desequilibrar as contas. (Com assessoria).