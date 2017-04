Dourados Em seminário prefeita Délia fala de ações para impulsionar transplantes

Nesta terça-feira (04), a prefeita Délia Razuk participou da abertura do III Encontro de Transplantes de Mato Grosso do Sul e I Encontro da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) na Associação Médica de Dourados. Ela falou sobre ações que precedem um transplante e destacou a busca da gestão em impulsionar os transplantes no município.

Dados sobre captação de órgãos e transplantes em todo o país foram apresentados, bem como os trâmites necessários para tais ações. Foi enfatizado que Dourados demonstrou um maior avanço neste âmbito com a realização de quatro captações de órgãos até o momento neste ano, o que ocorreu devido ao trabalho desempenhado pela CIHDOTT criada pela Secretaria Municipal de Saúde no Hospital da Vida na atual administração.

O médico nefrologista Antônio Pedro Lucas Bitencourt, do CIHDOTT, destacou no início do evento a satisfação da retomada de debates sobre transplantes em Dourados, com ênfase na preocupação da gestão de Délia Razuk em oferecer total estrutura para o trabalho da Comissão no Hospital da Vida.

A prefeita Délia Razuk citou que o momento é de “transformação” e a gestão seguirá fornecendo total apoio ao CIHDOTT, sendo que também analisará parcerias para trabalhar com foco na redução da fila de pacientes com necessidade de transplante no município.

No período da manhã as explanações foram realizadas por Claire Carmen Miozzo, da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, pelo nefrologista Valter Duro Garcia e com o Dr. Jony Alisson Bispo Santana, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Dourados. Na sequência, a programação contava com mesa de debates e outras palestras como a do Dr. Jorge Luiz Santos Valiatti a da enfermeira Ana Paula da Silva Neves.

O secretário de saúde Renato Vidigal falou sobre a importância da realização de eventos como o seminário em Dourados. Ele ressaltou que a administração busca que Dourados seja referência em captação e transplante de órgãos e a importância de um trabalho de conscientização as famílias e aos doadores.“O seminário traz de volta a questão do município se voltar ao ensino e a pesquisa, pois entendemos com isso se evolui na medicina e na assistência ao cidadão. Se for necessário parcerias para que nossos pacientes façam transplantes em outros estados vamos buscar, mas a nossa intenção é que Dourados comece a realizar o procedimento e seja referência neste âmbito em MS com um forte trabalho também no que se refere a conscientização para termos impulso”, disse.

O nefrologista Valter Duro Garcia, chefe de Serviço de Transplante Renal na Santa Casa de Porto Alegre, destacou que a saúde do Rio Grande do Sul está aberta a parcerias com Dourados e citou como fundamental o impulso que a Prefeitura de Dourados tem dado para que a cidade possa oferecer transplantes em breve.

“Temos nos colocado a disposição para parcerias na busca de reduzir a filas de pacientes a espera de transplante em Dourados e isso será estudado. Deixo destacado que o tratamento ao doente renal crônico e as ações de transplantes dependem do apoio institucional, ou seja, da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde e acredito que estes tem buscado preparar Dourados para realização de transplantes”.

O evento contou além da parceria com a Prefeitura Municipal de Dourados, com parceria com a Funsaud, Cassems, Unimed, Intensicare, UCM Renal, DZM Eventos, Kikão Restaurante, Bodes do Asfalto Moto Club.