Eleições 2018 Em Sidrolândia, Odilon comanda filiação de novos militantes ao PDT "“Me sinto em casa em Sidrolândia", disse o pré-candidato"

O pré-candidato do PDT ao governo do estado, Juiz Odilon, visitou na noite de ontem, segunda-feira (07) o município de Sidrolândia, a 70 km da Capital, onde participou da cerimônia de filiação de novos militantes ao partido, debateu, com professores, alternativas para melhorar a qualidade da educação e discutiu com o prefeito Marcelo Áscoli (PSL) projetos de desenvolvimento do município.



“Me sinto em casa em Sidrolândia porque foi aqui, no final dos anos 1970, que comecei minha carreira como professor do ensino fundamental. Recordo-me com muito carinho dos amigos que conquistei e que me ajudaram muito, porque as dificuldades eram enormes. Eu dava aula de dia para sustentar a família e custear os estudos no curso de Direito, à noite, em Campo Grande. Foram anos muito duros, mas que me ensinaram bastante, em especial o poder transformador da educação. Depois de formado, continuei estudando e acabei aprovado em vários concursos públicos. Fui promotor de justiça, procurador federal, juiz estadual e, por último, juiz federal por 31 anos”, lembrou Odilon.

O pré-candidato do PDT chegou à cidade pouco depois das 18h e foi recebido pelo prefeito Marcelo Áscoli, secretários e vereadores na prefeitura. Durante uma hora, eles discutiram as principais reivindicações da população, entre elas investimentos em saúde, segurança, o fortalecimento da agricultura familiar – Sidrolândia é um dos municípios com maior número de assentamentos do estado - e a atração de indústrias para aumentar a oferta de empregos.



Em seguida, foi até a sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTED) debater com professores propostas para melhorar a qualidade do ensino e a formação profissional no estado. Depois, acompanhado do deputado federal Dagoberto Nogueira, do pré-candidato ao Senado, Chico Maia (PODEMOS) e dos pré-candidatos a deputado estadual pelo PDT Antônio Carlos Biffi e Jair Bispo, Odilon comandou a cerimônia de filiação de novos militantes ao partido, realizada na casa do vereador Waldemar Acosta (PDT). “Com muita alegria, vejo que o nosso exército aumenta a cada dia, todos ao nosso lado, nessa caminhada para apresentar à sociedade sul-mato-grossense as propostas de desenvolvimento e garantia dos direitos sociais defendidas pelo PDT”, afirmou



Acampamento

No domingo, o juiz Odilon foi conhecer o Acampamento Novo Horizonte, localizado às margens da BR 060, na divisa entre Campo Grande e Sidrolândia.

“Há exatos 8 anos, essas famílias esperam uma decisão do governo federal quanto a seu destino e já estão cansadas de promessas vazias. Minha história de vida como flagelado da seca no Nordeste, posteriormente assentado em Jaciara (MT), é uma prova clara que é perfeitamente possível fazer reforma agrária dentro da Lei, sem ferir direitos dos proprietários de terras e nem os dos assentados.

Basta que se garanta o pagamento aos fazendeiros das áreas destinadas à reforma agrária, ao mesmo tempo em que é preciso oferecer aos verdadeiros trabalhadores rurais não só um pedaço de terra legalmente adquirido pela União, mas também assistência técnica do governo do estado, para que eles possam produzir e garantir o futuro de seus filhos. Dinheiro para isso tem, e de sobra. É só fechar os ralos por onde escorrem os recursos desviados pela corrupção ”, comentou o pré-candidato. (Com assessoria).