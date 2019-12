ADMINISTRAÇÃO Em três anos, todas as regiões urbanas de Campo Grande recebem obras da Prefeitura Prefeito Marquinhos Trad (PSD) demonstra que faz investimentos em toda a cidade

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad Foto: Denilson Secreta

Como se estivesse respondendo a quem diz que sua administração cuida apenas do centro da cidade, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) aproveitou a entrega de novos ônibus para pontuar que a ampliação da frota de transporte coletivo acompanha um conjunto de investimentos que atendem todas as sete regiões da cidade. “Estamos chegando a três anos de mandato. E nesse período já lançamos, realizamos e continuamos fazendo obras que atendem direta e indiretamente todos os bairros, desde corredores viários, infraestrutura, postos de saúde, educação e modernização viária”, enfatizou.

As palavras do prefeito se contrapõem a quem cita os investimentos no Projeto Reviva Centro e na revitalização da 14 de Julho como indicadores de que falta fazer o mesmo empenho pela periferia. Mas, de acordo com Marquinhos Trad, é necessário abrir os olhos para a realidade e ver que não há uma região sequer da capital que não tenha sido contemplada com projetos e programas, da recuperação de ruas às melhorias no transporte coletivo, como a implantação de corredores e novos abrigos com cobertura.

Marquinhos descreveu vias e regiões que já receberam ou estão para receber as obras de ajustamento de tráfego, com a construção de rotatórias e nova sinalização, entre as quais as regiões da área de influência do cruzamento entre as ruas Joaquim Murtinho e Ceará, citou que já foram implantados 217 novos abrigos e mais 500 estão previstos, além de estar apenas aguardando o desfecho de demandas judiciais para construir novos terminais. São obras que atendem centenas de bairros e promovem benefícios que contemplam todas as regiões.

CORREDORES

A Câmara Municipal aprovou nesta terça-feira (3) projeto que autoriza a Prefeitura de Campo Grande a contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, dentro do Avançar Cidades, para implantação dos corredores de transporte coletivo Norte e Sul. Foto: Denilson Secreta/Diogo Gonçalves

“Estamos abrindo novos corredores. Aliás, é bom lembrar que, quando assumi, fazia dez anos que nenhum corredor de transporte coletivo havia sido aberto. E este era um compromisso de cláusula do município com o consórcio Guaicurus”, lembrou. Um outro detalhe enfatizado pelo prefeito e cobrado pela população é a oferta de ônibus com ar condicionado.

No contrato de concessão entre a prefeitura e o consórcio não existe qualquer exigência ou oferecimento de frota com veículos de ar condicionado. Para que as empresas instalassem os sistemas, seria necessário atualizar o contrato e recompor os cálculos de custos. O uso de ar condicionado provoca aumento de consumo e compromete a rentabilidade do combustível, custo extra que resulta na elevação das tarifas. “Graças à compreensão dos empresários, hoje nós temos 34 ônibus com climatizador e ar condicionado”, comentou, elogiando o presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende.

A atual gestão municipal encerra seu terceiro ano de mandato com a marca de ter colocado para circular 176 novos ônibus de transporte coletivo em Campo Grande. Foto: Tero Queiroz.

Um outro aspecto dos investimentos em infraestrutura e requalificação urbana, segundo o prefeito, é o impacto humanizador e de sustentabilidade que se estende por todas as regiões e camadas da população. No Reviva Centro, só a revitalização da Rua 14 de Julho agregou novos ânimos a todos que frequentam os espaços centrais da cidade: comerciantes, comerciários, moradores e transeuntes.

Após 17 meses de reforma, a rua foi entregue à população na noite de sexta-feira (29) com muita festa e apresentações musicais. Foto: Tero Queiroz

De fato, quem mora nos bairros e está no centro agora encontra não-apenas uma rua ou uma calçada renovada, mas um amplo e saudável espaço urbano, repaginado para oferecer às pessoas as condições mais favoráveis de circulação, sobretudo a pé. Não há mais fios, postes e outros aparatos que antes reduziam a área de circulação dos pedestres – todos estes sistemas hoje são instalações subterrâneas.

DINÂMICA

Marquinhos Trad salientou que mesmo no período de festividades de fim-de-ano a Prefeitura mantém a dinâmica de trabalho. Os investimentos seguem povoando as planilhas da Secretaria de Infraestrutura. Entre as novas frentes de trabalho se incluem mais 25km de recapeamento em quatro lotes das regiões urbanas Anhanduizinho, Bandeira, Centro-Prosa e Lagoa, com recursos de R$ 18,1 milhões contratados junto à Caixa Econômica.