RECUPERAÇÃO Em uma semana, Prefeitura tapa 6.711 buracos e recupera 1,6 km de vias

A nova gestão da Prefeitura de Campo Grande tapou 6.711 buracos em uma semana. Isso corresponde a uma extensão de 1,6 quilômetros de via, com investimento de R$ 945.162,49, em um custo médio de R$ 82,65 por metro quadrado. O trabalho resulta em uma média de 950 buracos por dia.

O relatório da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, fechado na manhã desta terça-feira, mostra que foram usados 1.372,22 toneladas de CBUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), um material derivado do petróleo que custa R$ 358,45 o metro quadrado. Em uma semana de operação tapa-buraco foram gastos R$ 491.872,26 só com a aquisição do CBUQ.

Além do acompanhamento feito pela fiscalização da Secretaria, com a instrução normativa publicada na edição de ontem do Diário Oficial, o serviço será acompanhado por dois moradores das regiões atendidas, que atestarão a necessidade do serviço. A instrução mostra o passo a passo que as equipes terão de adotar, recorrendo a técnica mais adequada conforme o estágio de precariedade do trecho do pavimento a ser recuperado.

O prefeito Marquinhos Trad orientou as equipes a retirarem as fissuras (os chamados couros de jacaré, no jargão dos engenheiros) do asfalto nos casos onde a situação é mais crítica. A medida tem por objetivo evitar o surgimento de novos buracos após a próxima chuva. “Isto garante maior durabilidade ao serviço, porque reduz o nível de infiltração da enxurrada”, explicou o engenheiro Edvaldo Aquino, responsável pela supervisão geral do tapa-buraco. Com esta técnica, em locais como a Rua Marques de Pompal, no Bairro Tiradentes, uma faixa grande da pista foi praticamente recapeada.

No bairro Aero Rancho, no cruzamento da Rua Lagoa da Prata com Santa Quitéria, uma máquina remove todo o pavimento e recompõe a base e a capa asfáltica. Este cuidado tem agradado os moradores. “Agora o serviço está sendo bem feito e vai durar. Antes, o buraco era fechado num dia, bastava uma chuvinha e logo reaparecia e multiplicado. Um desperdício de dinheiro público”, analisou Jorge Juvêncio, dono de uma oficina de bombas elétricas exatamente na esquina.

Nesta terça-feira as frentes de tapa-buraco estão nas seguintes ruas e avenidas: Lagoa da Prata;Evelina Selingard; Avenida Monte Castelo; Aeroporto; Rua Pio Rojas; Avenida João Arinos; Rua Coronel Cacildo Arantes; ruas Montese, Trindade; Rui Barbosa; da Divisão;Campestre; Gury Marques; Antônio Maria Coelho; Estefania; Pedro Martins; Avenida Souto Maior; Mato Grosso; Fátima do Sul; Avenida Roseira; Manoel Joaquim de Moraes; Avenida Senador Filinto Muller; Rua Naviraí; Roddolfo José Pinho, Giocondo e Avenida Cônsul Assaf Trad.