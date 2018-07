Presidenciável Em vídeo, Alckmin explora fome e miséria e se apresenta como experiente As peças dão peso dramático a problemas como a fome, a falta de moradia e a evasão escolar no país

Com novo fôlego depois de fechar aliança com o centrão, o pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) dará início a uma série de vídeos na internet que o apresentam como preparado em meio a adversários inexperientes. As peças dão peso dramático a problemas como a fome, a falta de moradia e a evasão escolar no país e questionam o eleitor: "seu candidato está preparado para isso?".

Segundo a campanha do tucano, há por trás da série uma crítica subjacente aos governos do PT como responsáveis pela situação atual do Brasil.

"O recado não é só para Jair Bolsonaro (PSL), mas para os outros candidatos que não passaram por cargos executivos", diz Lula Guimarães, o publicitário de Alckmin.

Os filmes são criação da equipe comandada por Átila Francucci, sob coordenação de Guimarães -a dupla atuou junta na campanha de João Doria (PSDB) para a Prefeitura de São Paulo.

O slogan da campanha de Alckmin é "preparado para o Brasil". A equipe de comunicação do tucano argumenta que, diante do pouco carisma do tucano, sua experiência administrativa e política é seu principal ativo.